Kippenvel: tranen wanneer Sean Dhondt het lievelingslied van overleden Zara (13) zingt

Meeuwen-Gruitrode - Tranen vloeiden rijkelijk, toen Sean Dhondt een nummer van Sam Smith inzette, geflankeerd door een akoestische gitaar. ‘Too Good At Goodbyes’ was het lievelingsliedje van Zara (13), maar zij kan het zelf niet meer horen. Het meisje stierf in maart op de terugweg van haar school na de examens, toen ze onder een vuilniswagen terechtkwam.

Haar ouders dragen Rode Neuzen Dag een warm hart toe, want hun dochter had al heel wat waters doorzwommen. Rode Neuzen Dag staat daarom ook op Zara’s gedenkprentje, waarmee de ouders al heel wat geld inzamelde voor de goeddoelactie. Zara was ook net geselecteerd voor het VTM-programma ‘The Voice Kids’, haar grote droom. Als alle coaches zouden omdraaien, zou ze ongetwijfeld voor Sean Dhondt kiezen. Daarom stuurde Qmusic Sean naar Zara’s ouders thuis om speciaal Zara’s lievelingsnummer te brengen.

Na het tragische overlijden van het meisje had het nummer een speciale betekenis voor iedereen in de ruimte. Om kippenvel van te krijgen...