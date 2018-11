Hij speelt nu in België, maar jonge middenvelder zag schaduwkant van uitleenbeurten: “Wilde zelfmoord plegen”

De naam Divine Naah zal niet meteen bij veel voetbalfans een belletje doen rinkelen. Tenzij je de Proximus League intensief volgt, dan weet je dat de Ghanees actief is bij Tubeke. De middenvelder kwam deze zomer transfervrij over van Manchester City, waar Naah op de rand van de afgrond raakte.

Het is tegenwoordig vaak een storm als ‘Football Leaks’ nog eens wat lost. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany kwam al in een slecht daglicht terecht na onthullingen over financieel gesjoemel met de Financial Fair Play...

… en nu is het weer raak. Het Franse Mediapart bracht een verhaal naar buiten over de relatie van de Engelse topclub met de Ghanese jeugdacademie ‘Right to Dream’ (RTD). Elk jaar worden door RTD zo’n 25.000 voetballertjes gescout in Ghana, Ivoorkust en Nigeria dankzij een netwerk van 1.300 kleinere clubs. Van die groep aan talenten mogen er telkens twintig naar de academie, zo’n twee uur rijden van de Ghanese hoofdstad Accra.

Divine Naah was een van die gelukkigen. Volgens Mediapart toont zijn verhaal aan hoe zwaar het is voor Afrikaanse talenten in de voetbalwereld, op zoek naar het sterrendom. Naah trok in de zomer van 2014, op 18-jarige leeftijd dus, van RTD naar de beloften van Man City. Dat leende hem vervolgens uit aan Strömsgodstet, NAC Breda, Nordsjaelland, Örebro en tot slot aan Tubeke, dat hem vorige zomer definitief overnam van de Citizens.

De nu 22-jarige middenvelder heeft geen spijt van zijn beslissing om voor Man City te tekenen, maar vindt wel dat het mentale aspect onderschat wordt. “Al mijn ploegmaats in Ghana droomden daarvan”, vertelt Naah. “Maar de voorbije vier jaar heb ik afgezien. Op bepaalde moment heb ik eraan gedacht om een kogel door mijn hoofd te schieten. Die uitleenbeurten… Vanaf het moment dat je het gewoon bent bij een club, moet je weer weg. In sommige van die deals had ik zelfs geen inspraak. Want als je niet vertrekt, blijf je in Manchester zonder te voetballen.”

Bij Tubeke spelen momenteel twee huurlingen van Man City: Ernest Agyiri (afkomstig van RTD) en Aaron Nemane. De club werd laatste in de eerste ronde van de Proximus League met 9 punten uit veertien wedstrijden. Naah speelde tot nu toe elf keer mee en stond daarvan negen keer in de basis. “Ik wilde weer vrij zijn om te kiezen waar ik naartoe ga. Nu is het weer mijn leven”, aldus de Ghanees.