Opnieuw tijgermuggen gespot in België na een jaar afwezigheid

Antwerpen - Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde hebben in de afgelopen maanden op vijf locaties tijgermuggen aangetroffen. De exotische soort, die pijnlijk kan steken maar ook virusdrager kan zijn, was sinds 2016 niet meer in ons land gespot. Opvallend is dat de mug ons land nu ook bereikt via toegangswegen vanuit onze buurlanden.

Wetenschappers van het ITG, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika monitoren de Aziatische tijgermug op 23 risicoplaatsen in België. Tussen mei en september 2018 ontdekten ze tijgermuggen op vijf locaties in vier provincies: Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg.

Meegekomen met auto’s uit Frankrijk

n Luxemburg en Namen werden eitjes aangetroffen op snelwegparkings, wat erop wijst dat de mug waarschijnlijk meereisde met autoverkeer uit Frankrijk of Duitsland, waar de soort voorkomt. Het is de eerste keer dat de tijgermug ons land bereikt via toegangswegen vanuit een buurland. Vroeger werd de tijgermug aangetroffen in de Antwerpse haven, tweedehandsbandenbedrijven en tuincentra. Ze zaten reisden telkens mee via importproducten uit verre bestemmingen.

“De tijgermug krijgt mogelijk meer voet aan de grond in België”, zegt onderzoekster Isra Deblauwe. “Ze komt ons land nu ook binnen via buurlanden waar de mug reeds gevestigd is. Om te voorkomen dat de tijgermug zich hier permanent kan huisvesten, moeten we hun verspreiding goed in de gaten houden en dienen de bevoegde instanties de bestrijding zo snel mogelijk aan te vatten.”

Welk gevaar?

Volgens de onderzoekers betekent de mogelijk vestiging van de tijgermug in ons land niet dat we ons aan virusuitbraken moeten verwachten. De muggen zelf vormen op zich geen gevaar. Ze kunnen wel virussen zoals dengue en chikungunya van mens op mens overdragen: pas wanneer een besmet persoon wordt gestoken, kan de mug het virus overdragen op een andere persoon.