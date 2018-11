Vlaamse tankstations staan zonder brandstof door protest van ‘gele hesjes’, ook depot in Neder-over-Heembeek even geblokkeerd

De gevolgen van de blokkades van Waalse brandstofdepots zijn ondertussen ook merkbaar in Vlaanderen. Niet alleen staan er aan onze kant van de taalgrens lange wachtrijen aan brandstoffendepots, ook in verschillende tankstations is er een bevoorradingstekort. Intussen is het Total-depot in Neder-over-Heembeek weer vrigegeven.

In hun protest tegen de hoge dieselprijzen blokkeren de ‘gele hesjes’ nu al dagenlang brandstofdepots op verschillende plaatsen in Wallonië. De vervelende gevolgen daarvan zijn ondertussen ook voelbaar in Vlaanderen en Brussel.

Zo staan de dieselpompen in twee Shell-tankstations van Tongeren sinds woensdagochtend droog. Een direct gevolg van de acties van de ‘gele hesjes’, zegt Shell tegen VTM Nieuws. Er is een prioriteitenlijst van tankstations, klinkt het nog. Die langs de snelweg worden het eerst bedeeld. Daardoor kan het dat bepaalde stations zonder diesel komen te staan.

Ook Total ondervindt hinder van de blokkades. In Vlaanderen en Wallonië zitten circa 80 Total-stations zonder benzine of diesel.

Neder-over-Heembeek geblokkeerd

Het depot van Total in Neder-Over-Heembeek is donderdagnamiddag volledig geblokkeerd door actievoerders van de ‘gele hesjes’. Dat meldt brandstoffenfederatie Brafco. De politie is ter plaatse.

“Ondertussen is die blokkade al weer opgegeven”, zegt Brafco. “De politie heeft de nummerplaten van de actievoerders genoteerd. Daarna hebben ze de blokkade stopgezet.”

“Veeleer uitzondering dan regel”

De situatie is echter “veeleer uitzondering dan regel”, zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco (de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars), aan onze redactie. Volgens Mattart is het mogelijk dat er Vlaamse tankstations zonder brandstof zijn komen te zitten. De blokkades hebben de bevoorradingsplanning immers in de war gestuurd. Maar: “De situatie verbetert ten opzichte van gisteren nu verschillende depots in Wallonië weer open zijn. We willen niet meedoen aan paniekzaaierij.”

Brandstofdepots

Door de acties komen veel Waalse brandstoffenhandelaars zich bevoorraden in Vlaanderen en Brussel. In eerste instantie gaat het vooral om de depots dicht bij de taalgrens, bijvoorbeeld in Vilvoorde of in Neder-Over-Heembeek, maar als de wachttijden daar te lang oplopen of de depots niet voldoende bevoorraad kunnen worden, trekken de brandstoffenhandelaars verder het land in.

“Oorlogstoestanden”

Het protest van de ‘gele hesjes’ op de snelweg E19 ter hoogte van Feluy liep woensdag volledig uit de hand. De snelweg werd opnieuw in beide richtingen geblokkeerd en de betogers gooiden met molotovcocktails en stenen naar de politie. In totaal werden 39 personen opgepakt.