Man krijgt 10 maanden cel voor bedreigen van ouders ex-partner

Brussel - Een 57-jarige man uit Koksijde is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden omdat hij de ouders van zijn ex-partner had bedreigd. Die straf komt bovenop een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel die hem door de Leuvense correctionele rechtbank was opgelegd omdat hij geprobeerd had zijn ex neer te steken en haar wagen geramd had.

Wim L. en zijn echtgenote waren na een huwelijk van 22 jaar gescheiden maar dat kon de vijftiger moeilijk verkroppen. Op 15 september 2016 viel hij zijn ex-partner aan met een cuttermes, aan een Q8-station in Boortmeerbeek. Een buurman van de vrouw die eveneens aan het tanken was, kwam tussenbeide en raakte daarbij gewond. L. zette en tweede aanval in op zijn vroegere partner en verwondde haar daarbij. De vrouw kon wegrijden maar werd achtervolgd door haar ex.

In kamer binnen gedrongen

Hij reed in op haar voertuig en nadien op de woning van haar ouders in Buken bij Kampenhout. Daarna drong hij die woning binnen tot in de kamer waar haar ouders zich verborgen hadden maar toen hij zag dat zijn ex niet aanwezig was, wandelde hij weg. Uiteindelijk kon de politie hem oppakken.

Op 27 oktober 2017 veroordeelde de Leuvense correctionele rechtbank hem tot 3 jaar cel met uitstel voor de poging doodslag op zijn ex-partner maar het parket Halle-Vilvoorde brachten hem een tweede maal voor de strafrechter, ditmaal voor de feiten in de woning van zijn voormalige schoonouders.

De verdediging pleitte dat een bijkomende veroordeling niet nodig was na het eerste vonnis maar volgens de rechtbank moesten beide feiten duidelijk onderscheiden worden en was een bijkomende straf op zijn plaats.