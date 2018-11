Romelu Lukaku geeft ploegmaats raad over Mourinho: “Deal with it”

Romelu Lukaku heeft het in een interview met Bleacher Report opgenomen voor zijn coach José Mourinho. De Portugese trainer is de voorbije maanden stevig in de clinch gegaan met enkele van zijn spelers. Onder meer Paul Pogba, Anthony Martial en Antonio Valencia. “Als Mourinho een meningsverschil heeft met een speler denk ik: ‘Daar moet je maar tegen kunnen, man. Je bent een volwassen man. Deal with it.” Een stevige boodschap aan het adres van zijn ploegmakkers.

Romelu Lukaku is zelf aan een minder seizoen bezig bij Manchester United. Sinds 15 september zwijgt het kanon van de Belgische goalgetter al. Momenteel staat zijn teller slechts op vier doelpunten. Mourinho liet onze landgenoot zelfs vlak voor de interlandbreak uit de ploeg bij de match tegen Everton. Maar Lukaku laat zijn coach niet vallen en nam het op voor Mourinho wanneer in een nterview met Bleacher Report de conflicten met ploegmakkers ter sprake kwamen.

“Ik denk dat zijn relatie met de spelers goed is”, zei Lukaku. “Eerlijk gezegd heb ik eigenlijk niet veel aandacht voor de relatie die hij heeft met de andere spelers. Ik denk niet dat het iets is dat mij zou moeten beïnvloeden. Als hij een meningsverschil heeft met iemand denk ik: ‘Daar moet je maar tegen kunnen, man. Je bent een volwassen man. Deal with it.”

