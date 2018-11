Vrouw steekt met gevaar voor eigen leven treinsporen over bij gesloten overweg: “Onbegrijpelijk”

Nijlen -

Er doen momenteel ophefmakende videobeelden de ronde van bij het station in Kessel, een deelgemeente van Nijlen. Een ongeduldige vrouw liet zich zowaar niet afschrikken door de gesloten slagbomen. Zodra een trein was gepasseerd, stak ze snel de sporen over. Op sociale media is het onbegrip groot.