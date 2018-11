Zlatan Ibrahimovic blikt (zelfbewust) terug op zijn passage in Premier League: “Ik was Benjamin Button”

Zlatan Ibrahimovic (37) kon zich met Los Angeles Galaxy niet plaatsen voor de play-offs in de Mayor League Soccer en dus had de Zweed wel tijd voor een interview bij de BBC over zijn passage bij Manchester United in de Premier League. En zoals altijd stelt hij daarin niet teleur. Zelfbewust als altijd praat hij over zijn komst naar Engeland, Benjamin Button, Superman en zijn afscheid.

Zlatan Ibrahimovic verhuisde op zijn 35e in de zomer 2016 van PSG naar Manchester United.

“Iedereen raadde het me af”

“Vooraf had ik met enkele spelers erover gepraat en iedereen raadde het me af om naar de Premier League te gaan”, aldus de Zweed. “Het zou niet goed zijn voor mijn carrière want na een slecht seizoen zou iedereen zeggen dat alles wat ik daarvoor had gedaan niets waard was omdat ik het niet kon maken in Engeland. Dat ik ik het elders wel kon maar niet daar... Maar juist dat triggerde mij. Want dat was juist de uitdaging die ik zocht: iedereen dacht dat ik te oud was. Maar ik kwam en deed juist de Premier League er oud uit zien. Alsof ik Benjamin Button was, ik werd steeds jonger. En dat is wat ik wou. De Premier League zou blij moeten zijn dat ik niet 10 jaar eerder was gekomen, want dan zou het een ander verhaal geweest zijn.

“The Curious Case of Benjamin Button” is een film over een man die geboren werd in het lichaam van een stokoude man, maar naarmate hij in kalenderjaren ouder werd lichamelijk juist steeds jonger werd totdat hij sterft als een pasgeboren baby.

"The Premier League made me feel like Benjamin Button."



Zlatan Ibrahimovic was on form when @5liveSport caught up with him in LA.



Ibrahimovic maakte in zijn debuutjaar meteen 28 goals voor United. “Ik was de volwassen man tussen allleen maar jonge gasten. Paul Pogba, bijvoorbeeld. Ik had nog nooit met hem gespeeld en ik kende hem niet persoonlijk. Ik leerde hem echter kennen als een fantastisch persoon en een fantastische voetballer, maar iemand die begeleid moest worden. Hij is een professionele jongen die nooit een training of een wedstrijd mist. Dat zijn allemaal dingen die mensen niet zien. Als het met iemand klikt, klikt het gewoon. Onze band op het veld was geweldig, we hebben elkaar heel goed geholpen, ik had hem nodig en hij had mij nodig. Het eerste jaar op United hadden we een fantastisch jaar. Ik kwam met United naar de juiste club. Het was de club en het shirt waarin ik moest schitteren. En ik deed het.”

Superman

Dat mooie verhaal eindigde echter tegen... Anderlecht. In de kwartfinale van de Europa League viel hij tegen de Brusselaars uit met een ernstige knieblessure.

“Toen dat gebeurde begreep ik niet wat ik doormaakte, ik had nooit eerder een ernstige blessure opgelopen. Ik was als Superman, ik was onbreekbaar en niemand kon me breken, alleen Zlatan kon Zlatan blesseren. Dat was niet de manier waarop ik wilde stoppen. Het werd een nieuwe uitdaging voor mij om terug te komen en precies te spelen zoals ik eerder deed.”

“Toen ik na mijn blessure opnieuw werd geselecteerd, zei ik tegen Jose Mourinho: “Ik wil jou of mijn teammaats niet teleurstellen. Ik kan je de Zlatan die je gewend bent niet meer geven. Daarom zal ik je deze Zlatan niet geven, omdat ik er niet klaar voor ben.”

Afscheid

“Mijn tweede jaar bij United voelde ik me niet klaar, ik voelde me anders... Het was alsof ik van nul moest beginnen en ik mijn knie weer moest leren voetballen. Na een tijdje groeide mijn zelfvertrouwen, maar ik had een nieuwe omgeving nodig om te voelen waarin ik me comfortabel voelde.”

In maart 2018 werd zijn contract ontbonden en kon hij naar de Verenigde Staten voor die nieuwe omgeving. Hoewel hij zich met LA Galaxy niet kon plaatsen voor de play-offs, was hij goed voor 22 goals in 27 wedstrijden, scoorde hij het ‘Doelpunt van het Jaar’ en werd hij bekroond als beste nieuwkomer. Wat zijn zelfvertrouwen duidelijk niet aantastte.