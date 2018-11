Dit denkt u halverwege de competitie: Racing Genk wordt kampioen, maar beste speler zit bij Club Brugge

Na afloop van de heenronde in de Jupiler Pro League vroegen we u wie kampioen gaat worden, wie zal degraderen, wie de grootste mee- en tegenvallers waren en wie de uitblinker was. Meer dan 4.500 voetbalfans vulden onze online bevraging in en waren duidelijk over de toekomstige kampioen: dat wordt Racing Genk. Zulte Waregem en Anderlecht waren de grootste tegenvallers, Hans Vanaken (Club Brugge) was de beste speler.

Een overgrote meerderheid van de voetbalfans denkt dat koploper Racing Genk op het einde van de rit ook kampioen wordt. Maar liefst 60% van de bevraagden zien de titel naar Limburg gaan. Club Brugge wordt als tweede grootste kanshebber gezien, maar moet het met drie keer zo weinig stemmen doen (21%). Eén op de tien gelooft nog in Anderlecht, dat op de laatste speeldag van de heenronde de kloof met blauw-zwart nog zo goed als dichtfietste.

Meer twijfels zijn er over de degradatiestrijd. Moeskroen is een van the usual suspects (41%), maar ook Waasland-Beveren (27%) en Lokeren (22%) moeten volgens u opletten dat ze niet naar 1B degraderen. Ondanks het feit dat Zulte Waregem amper één puntje meer telt dan bovenstaand trio, gelooft bijna niemand in een degradatie van Essevee. Dan ziet u nog eerder Eupen zakken, dat vier punten meer heeft.

Koploper Racing Genk is uiteraard de grootste meevaller van de heenronde, op de voet gevolgd door het verrassende Antwerp. The Great Old deelt momenteel de tweede plek met Club Brugge. Nog zo’n positieve verrassing is STVV, dat zich na 15 speeldagen op een knappe vijfde plaats genesteld heeft.

Anderlecht, dat na een sterke start in elkaar stuikte, behoort tot de grootste tegenvallers voor de Belgische voetbalfan. Paars-wit telt maar één puntje achterstand op nummer twee Club Brugge in de stand, maar werd zowel in de beker als in Europa vroegtijdig uitgeschakeld. Grootste tegenvaller is echter Zulte Waregem, dat ondanks de aanwezigheid van de topschutter van vorig seizoen, Hamdi Harbaoui, lange tijd in zwaar weer verkeerde. Ook Lokeren scoort geen goede punten, net zomin als topclubs AA Gent en Standard, die op dit moment flirten met Play-Off 2.

Op de vraag wie voor u de beste speler van de heenronde was, zien we een duidelijke winnaar… en vier spelers (!) van Racing Genk in de top vijf. Toch is het een Club Brugge-speler die voor u de uitblinker was. Hans Vanaken liet met 9 goals en 10 assists in 21 wedstrijden voor blauw-zwart uitstekende statistieken optekenen. Hij steekt Genkenaar Leandro Trossard de loef af, al zal die waarschijnlijk ook stemmen hebben moeten afstaan aan ploegmaats Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovsky en Ally Samatta. Een voorteken voor de Gouden Schoen?