Handtasdief die hoogbejaarden viseerde opgepakt en aangehouden

Gent / Dendermonde - De Gentse lokale politie heeft woensdag een handtasdief opgepakt die heel wat op zijn kerfstok heeft staan. De man wordt verdacht van vier diefstallen met geweld op hoogbejaarde vrouwen en op één mindervalide slechtziende man. De man is aangehouden.

De vijf slachtoffers werden door de verdachte op straat benaderd en van hun handtas, portefeuille of gsm beroofd door de 35-jarige verdachte met Tsjechische nationaliteit. De man woont officieel in Dendermonde, maar sloeg vijf keer toe in Gent tussen 8 en 16 november 2018.

De dertiger schuwde geen geweld en koos er steevast kwetsbare slachtoffers uit. Vier van hen waren vrouwen tussen de 79 en 93 jaar oud, zijn vijfde slachtoffer was een mindervalide, slechtziende man. In twee gevallen kregen de slachtoffers een duw in de rug waardoor ze tegen de grond gingen. Een slachtoffer liep bij die val een heupbreuk op.

Woensdag kon de Gentse lokale politie de man oppakken, waarna hij voorgeleid werd voor de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden en blijft al zeker tot maandag in de cel, waarna de raadkamer in Gent over zijn verdere aanhouding beslist.