Spoedartsen getuigen over dronken tieners: “Ze brulde, huilde en lachte. Best grappig. Tot de volgende ochtend bleek dat ze misbruikt was”

“Iemand moet iets in zijn of haar drank gedaan hebben , dat kan niet anders.” Spoedartsen krijgen het vaak te horen wanneer ouders naar het ziekenhuis worden geroepen nadat hun minderjarige zoon of dochter compleet lazarus met de ziekenwagen naar de spoeddienst is gebracht. En dat overkomt jongeren steeds vaker. Gemiddeld zes gevallen per dag, volgens een onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap. Grote boosdoener is sterkedrank, en dat maakt spoedartsen boos.