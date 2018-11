Trauma-chirurg : “Op ons fietwegennet breek je ofwel je sleutelbeen of je heup”

Diksmuide - “Ik heb als dokter bij Artsen Zonder Grenzen in Rwanda en Afghanistan gewerkt. Wel, daar liggen de fietswegen er niet zo erbarmelijk bij als bij ons.” Dat zegt gewezen trauma-chirurg Marc Goossens. “Gisteren brak ik bijna mijn nek in een van de vele “fietsenreten” in de Westhoek.”

“Fietsreten” noemt dokter Goossens ze. De talloze spleten in het opengereten fietsknooppunten netwerk - een fietsvriendelijk netwerk - in West-Vlaanderen. “Als gewezen zorgverlener kan ik dit echt niet zomaar laten passeren”, zegt dokter Goossens. “Op sommige plaatsen zijn de spleten zo diep dat je je fiets er zo kan in parkeren. Woensdag ging ik fietsen over de Oude Zeedijk in Oudekappel. Daar kon ik mijn fiets dwars over de weg parkeren in een spleet. Grappig maar even schandalig. Het probleem is trouwens niet van gisteren. Ik fiets al meer dan zes jaar in deze regio en al zo lang erger ik me aan het kapotte wegdek.”

Op de Oude Zeedijk in Oudekapelle kan je je fiets dwars over de weg parkeren. Foto: Marc Gooossens.

Onder tractor

Voor dokter Goossens is het wegdek een regelrechte bedreiging voor lijf en leden is. “Laar hierover een groep Okra-leden fietsen en gegarandeerd ligt de helft tegen de vlakte. Op sommige plaatsen duwen de bulten en de spleten je hier letterlijk van de fiets. Trouwens, afgelopen zomer kwam hier een fietsende vrouw onder een tractor terecht.”

Als gewezen trauma-chirurg weet Marc Goossens wat dit wegdek de fietser kan aandoen. Wie hier valt, heeft de keuze tussen een sleutelbeenbreuk - wanneer hij met de hand zijn val trachtte te breken - of een gebroken heup - wanneer hij zijwaarts viel.

“In deze buurt kwam afgelopen zomer een fietsende vrouw onder een tractor terecht.” Foto: Marc Goossens.

Dokter Goossens zegt dat de schandalige fietsroute afsteekt tegen het blije beeld dat de overheid ophangt van Vlaanderen Vakantieland. “Dit is een echte schande. Ik was met Artsen Zonder Grenzen vaak in het buitenland. Maar zelfs in Rwanda en Afghanistan is het fietswegennet beter dan bij ons. Als gewezen zorgverlener ben ik hier graag de klokkenluider.”