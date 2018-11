Buur laat vuurwerk ontploffen in brievenbus luidruchtige studenten

Een 26 jarige Leuvenaar beschadigde woensdagnacht de voordeur van het kothuis naast hem in de Nerviërsstraat. Naar eigen zeggen was hij de overlast van de kotstudenten beu en toen ze weer eens luidruchtig thuiskwamen na een nachtje doorzakken probeerde hij hen wel heel letterlijk wakker te schudden.

Hij deponeerde knallend vuurwerk in de brievenbus van de kotstudenten. De studenten schoten meteen wakker en ook de deur werd beschadigd. De politie kwam ter plaatse en stelde lastens de Leuvenaar proces-verbaal op voor beschadigingen. Hij had zich beter tot de stad gericht om via burenbemiddeling de lont uit het kruitvat te halen.