Drie artsen verwezen naar hof van assisen voor niet naleven voorwaarden euthanasie

Gent / Sint-Niklaas - Drie artsen uit Oost-Vlaanderen moeten zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden voor het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij een 38-jarige vrouw in Sint-Niklaas in 2010.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. De drie artsen, Joris V.H., Frank D. G. en Godelieve T. worden beschuldigd van vergiftiging.

Bijna acht jaar geleden kreeg Tine Nys (38) euthanasie. Een beslissing die nooit genomen had mogen worden, zo getuigden haar zussen twee jaar geleden nog in Terzake. Ze klaagden aan dat hun zus in april 2010 euthanasie kreeg wegens ondraaglijk psychisch lijden, en dat op een moment dat het niet zo slecht ging in haar leven.

Tine had wel een psychiatrisch verleden. “Maar op dat moment was ze niet in behandeling”, vertelden haar zussen destijds. “Het was toen zelfs meer dan vijftien jaar geleden dat ze nog in de psychiatrie verbleven had.”

(Bekijk hier de volledige getuigenis in Terzake)

Video: VRT

Kerstavond

Op kerstavond 2009 was Tine naar haar huisarts gestapt. Ze zag het niet meer zitten nadat haar relatie op de klippen was gelopen en bovendien autisme bij haar was vastgesteld. Daarom zou ze een aanvraag voor euthanasie indienen.

“Normaal moet je een ongeneeslijke psychische aandoening hebben vooraleer euthanasie kan op basis van psychisch lijden”, aldus de zussen. “Maar Tine had die niet.” Twee maanden voor haar dood kreeg ze wel een nieuwe diagnose op basis van nieuwe testen. “Dat bleek autisme te zijn. Maar we hebben nooit de kans gekregen om haar zo te bekijken. We begrijpen niet waarom er toen geen andere behandelingen voorgesteld zijn.”

LEES OOK. Zussen getuigen over euthanasie Tine: “Amateuristisch en mislukt”

Vooraleer euthanasie toegekend kan worden, moeten drie dokters het daarover eens zijn. “Tine heeft die dokters zelf uitgekozen, maar ze hebben nooit contact gehad met elkaar”, klinkt het. “Nooit informatie uitgewisseld.” Een van de zussen diende daarom een klacht in met burgerlijke partijstelling en het gerecht onderzocht de zaak.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent heeft vandaag beslist dat er voldoende aanwijzingen zijn om de drie door te verwijzen naar het hof van assisen.

Amateuristisch

De zussen waren boven ook niet te spreken over Joris V. H., de dokter die de euthanasie kwam uitvoeren. “Die man was op zijn zachtst gezegd nonchalant. Hij maakte de vergelijking met een huisdier dat lijdt en een spuitje krijgt. Bovendien had hij niet eens alle nodige materiaal bij zich om de euthanasie uit te voeren.”

De man in kwestie kwam eerder al in opspraak en werd vorig jaar in eerste aanleg nog veroordeeld wegens aanranding van patiënten.