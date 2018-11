Twee Belgen opgenomen in lijst met beste nieuwkomers in de Bundesliga

Het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker heeft zijn lijst met de beste nieuwkomers in de Bundesliga bekendgemaakt. Daarbij twee Belgen. Naast Axel Witsel (Borussia Dortmund) haalt ook Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) de lijst met veertien namen.

“Dat hij voor Fortuna in aanvallend opzicht uiterst belangrijk kan zijn, heeft hij met zijn vlotte dribbels en briljante traptechniek - einer glänzenden Schusstechnik - al bewezen. Wolfsburg-verdediger Jerome Roussillon noemde Lukebakio de beste tegenstander tegen wie hij voetbalde”, deelt Kicker een stevig compliment uit aan de 21-jarige rechtsbuiten.

De flankspeler staat bekend als een karakterkopje, vertrok bij Anderlecht en Charleroi in niet de allerbeste verhoudingen, maar beleeft als huurling nu een nieuwe start bij het Duitse Fortuna Düsseldorf. Lukebakio was dit seizoen in elf duels al goed voor zes goals en één assist bij de hekkensluiter in de Bundesliga. Het afgelopen jaar was hij ook goed voor vier goals en vier assists bij de Belgische U21.

Foto: AP

Dat Axel Witsel is opgenomen in de lijst met dertien beste zomertransfers van de Bundesliga is uiteraard minder een verrassing. De middenvelder is in een mum van tijd uitgegroeid tot een onbetwistbare draaischijf bij Dortmund, leider in Duitsland. “Axel Witsel geeft het spel van Dortmund niet alleen tempo en structuur. Bij zijn debuut in de bekermatch tegen Fürth redde hij BVB met zijn treffer in de verlengingen”, aldus Kicker.

De 13 beste nieuwkomers in de Bundesliga volgens Kicker

- Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)

- Axel Witsel (Borussia Dortmund)

- Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

- Hendrik Weydandt (Hannover 96)

- Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

- Marko Grujic (Hertha BSC)

- Claudio Pizarro (Werder Bremen)

- Davy Klaassen (Werder Bremen)

- Reiss Nelson (TSG Hoffenheim)

- Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt)

- Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

- Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

- Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)