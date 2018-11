Genk is na incidentrijke match tegen Besiktas niet meer van plan hele tribune vrij te maken voor bezoekers

Genk - Racing Genk heeft woensdagavond in de Luminus Arena samengezeten met de supporters, politie en burgemeester Wim Dries om een evaluatie te maken van de thuiswedstrijd in de Europa League tegen het Turkse Besiktas, op donderdag 8 november. Het duel eindigde op 1-1, maar werd na afloop overschaduwd door rellen tussen de harde kern van Racing Genk en de massaal aanwezige politiemacht.

“Het was een zeer complexe wedstrijdorganisatie, waaruit alle partijen lessen trekken”, concludeerden de Limburgers in een persbericht. “Belangrijkste besluit is dat het bezoekersvak in de Luminus Arena niet meer zal uitgebreid worden op de manier zoals die avond. De bezoekersvakken zijn A en AA, met wanneer nodig voor de veiligheid een bufferzone (bijvoorbeeld CL 3 en 4).” Die uitbreiding van het bezoekersvak stootte de Genkse supporters zwaar tegen de borst. Verschillende supportersgroepen moesten door die beslissing hun vaste zitje opgeven.

“Het comfort én de wedstrijdbeleving van alle KRC Genk supporters blijft onze belangrijkste prioriteit, van parking tot stoeltje of staanplaats. Dit engagement gaat KRC Genk aan met al haar supporters. Want zonder die supporters geen voetbal. Samen zijn we Genk.”

