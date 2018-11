Nainggolan komt nog eens terug op niet-selectie voor WK: “Excuses van Martinez waren zielig”

Radja Nainggolan is in een interview bij de Amerikaanse sportzender ESPN teruggekomen op zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. De middenvelder van Inter noemt de reden die bondscoach Roberto Martinez aanhaalde “zielig” en herhaalt nog eens dat de Rode Duivels een afgesloten hoofdstuk zijn voor hem. “Als ze morgen van trainer veranderen, zou het nog ‘nee’ zijn.”

Hoeveel mensen zouden er bij de 5-2-nederlaag van de Rode Duivels in Zwitserland vorige week nog aan Radja Nainggolan gedacht hebben? Zo braafjes lieten de Belgen zich naar de slachtbank leiden. Het antwoord: heel wat minder dan een half jaar geleden, toen het land op zijn kop stond omdat de getatoeëerde middenvelder niet mee mocht naar het WK. Een derde plek in Rusland maakt veel goed. Maar niet voor Radja.

Foto: BELGA

“Ik was zwaar teleurgesteld omdat ik na een geweldig EK om niets aan de kant geschoven werd”, vertelt de middenvelder bij de Amerikaanse sportzender ESPN. “Terwijl anderen niet eens aan de bak kwamen bij hun club en toch opgeroepen bleven worden. Ik speelde vijftig wedstrijd per seizoen en werd nog over het hoofd gezien. Ik heb nooit geëist dat ik moet spelen, maar ik verdiende wel op het WK te zijn in plaats van sommige anderen.”

Teleurgesteld om slechte reputatie: “Ik ben geen slechte kerel”

“Toen kwamen er excuses, maar die waren zielig”, verwees hij naar de uitspraken van bondscoach Roberto Martinez dat de afwezigheid van Nainggolan “tactisch” zou zijn. De ware reden zou het al te liederlijke leven van de Inter-middenvelder zijn, maar volgens Nainggolan is daar niets van aan. “Waarom zou ik vijftig matchen voor Roma spelen als ik toch zo’n leven leid? Ik denk dat het verkeerd is dat mensen dingen zeggen zonder eerst met mij te praten. Mensen praten, en jammer genoeg raak ik niet meer van die naam af”, aldus Nainggolan.

Foto: BELGA

“Ik ben geen slechte kerel. Ik denk aan alle mensen in mijn omgeving die je zullen vertellen dat ik het grootste hart heb van iedereen die ze kennen. Ik wil de mensen rondom me graag goed doen voelen, want dat is de manier waarop ik ben grootgebracht.”

Over één ding is Nainggolan duidelijk: de Belgische nationale ploeg is definitief een afgesloten hoofdstuk voor hem. “Ik ga niet meer terug naar de Rode Duivels. Ik heb gezegd dat ik zou stoppen als ik niet naar het WK zou mogen en ik ben een man van mijn woord. Als ze morgen van trainer veranderen en die me zou vragen me te bedenken, zou het nog nee zijn. Als ik iets in mijn hoofd heb, blijf ik erbij.”