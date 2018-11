Fellaini geeft toe: “Ik heb er zelf voor gekozen om af te zeggen voor de Rode Duivels”

Marouane Fellaini heeft er zelf voor gekozen om de voorbije twee interlands tegen IJsland en Zwitserland niet met de Rode Duivels mee te spelen. Dat heeft de middenvelder donderdag gezegd op de website van Manchester United.

De hele interlandweek was bondscoach Martinez heel vaag in zijn communicatie geweest over het feit dat hij Fellaini niet had opgeroepen, hoewel die het weekend voordien gewoon 90 minuten had gespeeld in de intensieve derby met Man United tegen City. “Ja, ik heb zelf vrijaf genomen tijdens de interlandbreak”, geeft Fellaini nu zelf toe.

Na de interlands tegen Zwitserland en Nederland half oktober waarin Marouane Fellaini niet meespeelde, was hij nog met een achillespeesblessure naar Manchester United teruggekeerd. Tot grote onvrede van coach Mourinho, die Fellaini bijna een maand moest missen. Ook vorig seizoen ging Mourinho al eens in de clinch met onze voetbalbond na een blessure van Fellaini. De Rode Duivel ondervond toen volgens de Portugees last aan de kuit, maar desondanks stelde Martinez hem tegen Griekenland op.

De middenvelder die vandaag 31 jaar wordt koos er dit keer voor om in Manchester verder te werken aan zijn herstel en niet af te zakken naar de Rode Duivels. “Ik heb hard gewerkt om terug helemaal fit te geraken. Ik ben ook goed gerecupeerd dus ik kijk uit naar het weekend.”

Manchester United is ondertussen weggezakt naar de achtste plaats in de Premier League en ontvangt zaterdag Crystal Palace. “Het wordt nu tijd om enkele matchen op een rij te winnen. We hebben nu veel thuiswedstrijden op Old Trafford waarin we punten kunnen pakken.”

Fellaini werd in de met 5-2-verloren interland tegen Zwitserland flink gemist bij de Rode Duivels. Net zoals zijn ploegmakker Romelu Lukaku, die ook geblesseerd afwezig tekende. “Dat zou pas echt wrang zijn: Romelu Lukaku en Marouane Fellaini die zaterdag voor Manchester United wel in actie komen, terwijl ze voor de Rode Duivels niet fit genoeg waren”, meent onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle.Lees hier meer.