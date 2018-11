Facebook betaalt 100 miljoen euro aan Italiaanse fiscus

Facebook heeft aanvaard om in Italië ruim 100 miljoen euro te betalen om een geschil over de periode 2010-2016 te beëindigen. Dat heeft de Italiaanse fiscus donderdag aangekondigd. Eerder lieten de Italianen ook Amazon, Google en Apple betalen.

Onlinewinkel Amazon ondertekende in december 2017 een akkoord over 100 miljoen euro, terwijl Google in mei 2017 instemde om 306 miljoen euro op te hoesten. Apple aanvaardde in december 2015 al om meer dan 300 miljoen euro te betalen aan de Italiaanse fiscus.