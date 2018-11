Onthoofding van drie Kabila-militanten in Congo niet bevestigd

Er is nog geen bevestiging dat drie aanhangers van de Congolese president Joseph Kabila in de Kasai onthoofd zijn terwijl ze campagne voerden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Henri Mova donderdag gezegd.

Het nieuws werd woensdag aangekondigd door de familie van een van de drie slachtoffers. De drie droegen T-shirts met daarop een afbeelding van presidentskandidaat Emmanuel Ramazani Shadary en het logo van Kabila’s PPRD-partij, zei de zoon van een van hen. Volgens de zoon van een van de slachtoffers werden ze naar de jungle gebracht, waar ze onthoofd werden. “Dorpsbewoners hebben ons bevestigd dat ze gedood zijn”, zei hij woensdagavond. Hij voegde eraan toe dat hij bezig is met een zoektocht naar de lichamen, “maar voorlopig zonder succes”.

“Ik heb erover gehoord van een kandidaat”, zei Mova. “Hij zei me dat het drietal zo werd omgebracht, maar zei niet waar en in welke omstandigheden.”

De kandidaat die het nieuws verspreid had, Richard Ilunga, zei donderdag eveneens dat hij hun dood niet kan bevestigen. “Niemand heeft de lichamen gezien. Wat wel zeker is, is dat ze ontvoerd zijn.” Woensdagavond zei Ilunga nog dat de drie omgebracht werden door “militieleden die weigeren het vredesproces na te leven”.