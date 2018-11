Amerikaan die gedood werd door stam ging prediken: "Wees niet boos op hen of God"

In zijn dagboek schreef John Allen Chau dat hij ging prediken bij de geïsoleerde Indiase stam. Daaruit blijkt dat hij zich bewust was van de gevaren.

De Amerikaanse man die gedood werd door een geïsoleerde Indiase stamschreef enkele uren voor zijn dood nog een brief aan zijn ouders. "Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik denk dat het de moeite waard is om hen het woord van Jezus te brengen. Wees niet boos op hen of op God als ik word gedood."

Hij zei ook nog dat het eeuwige leven van de stam op het spel stond. "Dit is niet zinloos."

De 26-jarige John Allen Chau zou vrijdag gedood zijn met een pijlenregen kort nadat hij aan land was gegaan op het Noord-Sentineleiland in de baai van Bengalen. Op het eiland wonen de Sentinelezen, een inheemse stam die elk contact met de buitenwereld weert. Ze staan bovendien bekend om hun agressieve houding tegenover buitenstaanders.

Contact

In zijn dagboek schrijft Chau dat hij de stamleden verschillende keren heeft proberen te contacteren. Als geschenken zou hij vis en een voetbal hebben aangeboden.

"Ik bleef buiten het bereik van hun pijlen, maar dat betekende jammer genoeg dat ik buiten gehoorafstand stond", schrijft hij. "Dus ik ging wat dichter en bootste hun geroep na. Meestal schoten ze in de lach, dus waarschijnlijk riepen ze scheldwoorden."

Foto: REUTERS

Toen de stamleden hun bogen spanden, panikeerde hij naar eigen zeggen een beetje. "Ik roeide zoals ik nog nooit in mijn leven geroeid had. Ik voelde wel wat angst, maar vooral teleurstelling. Ze hebben me niet meteen geaccepteerd."

Chau schrijft - veilig op een vissersboot die dichtbij het eiland lag - dat zijn bijbel doorboord werd door een pijl. Hij richt zich ook tot God. "Ik wil niet sterven. Zou ik niet beter weggaan en het aan iemand anders overlaten? Nee, dat denk ik niet. Ik zou nog terug in de VS kunnen geraken, want het voelt alsof mij hier een gewisse dood wacht."

Vergiffenis

Voor hij de volgende dag een nieuwe poging ondernam, schreef hij de brief aan zijn ouders. Chau gaf zijn schrijfsels aan de vissers voor hij met een kajak terug naar het eiland ging. De vissers zagen later hoe de stam het lichaam van Chau wegsleepte.

Zijn familie, die fragmenten uit het dagboek en de brief aan verschillende media heeft gegeven, laat op Instagram weten dat ze de stamleden die hem hebben gedood vergeeft. "Hij had niets dan liefde voor de Sentinelezen."

Het lichaam van Chau is nog niet teruggevonden. "Dat kan dagen duren", zeggen de Indiase autoriteiten. Elk contact met de buitenwereld kan gevaarlijk zijn voor de stamleden, omdat ze wellicht geen weerstand hebben tegen bepaalde ziektes. De vissers die de missionaris naar het eiland brachten, zijn gearresteerd.