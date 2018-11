Ouders protesteren opnieuw in Anderlecht na verdrinking van 4-jarig jongetje in vijver

Anderlecht - In Anderlecht is donderdagavond opnieuw geprotesteerd na de dood van een 4-jarige jongen in de vijver van het kasteel van Gaasbeek begin oktober.

Volgens de politie namen ongeveer 200 mensen deel aan de demonstratie die begon op het Baraplein en eindigde aan het gemeentehuis. Burgemeester Eric Tomas en schepen van Onderwijs Fabrice Cumps ontvingen er een delegatie.

De demonstranten toonden hun solidariteit met Kurtis. De 4-jarige kleuter volgde les aan de gemeenteschool “Petits Goujons” en was op dinsdag 9 oktober op schooluitstap toen hij in de vijver van het kasteel van Gaasbeek (Lennik) was gevallen. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Enkele dagen later overleed hij.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden van Kurtis loopt nog, maar de ouders eisen van de gemeente een antwoord op hun vragen. Zo willen ze weten wat er gaat veranderen aan de omkadering van kinderen bij schooluitstappen, om een herhaling van het incident te vermijden.