300 extra agenten, tientallen paarden, helikopters, waterkanonnen, snelweg afgesloten… en toch raken ‘gele hesjes’ opnieuw door veiligheidsperimeter aan brandstofdepot in Feluy

Na de incidenten van woensdagnacht heeft de politie grote voorzorgsmaatregelen genomen rond het brandstofdepot in het Waalse Feluy, nabij Nijvel. Toch raakten donderdagnacht tientallen ‘gele hesjes’ aan het industrieterrein om er actie te voeren. Intussen is de E19 wel vrijgegeven.

Om 18 uur werden op vraag van Tommy Leclercq, gouverneur van Henegouwen, in totaal 350 agenten (van wie 310 van de federale en 40 van de lokale politie, die daarnaast versterkt worden door Defensie) rond het brandstofdepot van Total in Feluy gepositioneerd. Ook tientallen paarden, helikopters en waterkanonnen zijn ter plaatse. Bovendien is de E19 er tussen Arquennes en Familleureux in beide richtingen onderbroken, om de operaties van de politie te vergemakkelijken.

Volgens gouverneur Leclercq is het protest tegen de hoge brandstofprijzen nu “gemuteerd tot een gewelddadige beweging”, en zal de overheid er alles aan doen om een einde te maken aan het geweld. “We houden ook toezicht op de sociale media. We kijken naar profielen, pseudoniemen en gezichten.” Leclercq herinnert eraan dat de industriezone van Feluy, waar zondagavond een vrachtwagen in brand werd gestoken door de actievoerders, een zogeheten Seveso-site is, waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

Volgens het parket van Charleroi werden woensdagavond en -nacht 20 personen administratief aangehouden in verband met de gewelddadige incidenten, waarbij 400 actievoerders met molotovcocktails en stenen naar de politie gooiden. Die zette daarop het waterkanon in.

Veiligheidsperimeter

Leclercq meldt daarom dat er nu een veiligheidsperimeter rond Feluy van kracht is, en dat “iedereen die het cordon probeert te doorbreken tegengehouden zal worden. Enkel wie een geldige reden heeft om daar te zijn zal doorgelaten worden, de rest zal gevraagd worden om terug te keren. De ‘gele hesjes’ moeten hun boodschap op vreedzame wijze delen, maar zijn geïnfiltreerd door individuen die lak hebben aan die boodschap. We zullen geen enkele vorm van geweld meer tolereren.”

Toch probeerden tientallen actievoerders volgens Waalse media donderdagavond door de veiligheidsperimeter van de politie te raken. Naar verluidt is dat tientallen van hen al gelukt.

Donderdagnacht kort na 2 uur liet provinciegouverneur Tommy Leclercq weten dat de veiligheidszone rond de vestiging van Total in Feluy “zijn vruchten afwerpt”.

“De maatregelen werpen momenteel hun vruchten af en we proberen de resultaten te behouden. Het is een werk van lange adem, dat de komende uren en dagen doorgaat”, aldus Leclercq.

“Vierentwintig uur geleden was de situatie bijna apocalyptisch. Nu zijn de resultaten aanzienlijk anders. De personen die hier waren voor gratuit geweld, en geen echte eisen hadden, denken nu twee keer na. We kunnen gratuit geweld en crimineel gedrag niet meer aanvaarden”, zegt Leclercq.

De autosnelweg is wel nog altijd gesloten tussen Arquennes en Familleureux, alvast tot vrijdagochtend.

Chauffeur die door blokkade probeert te rijden aangehouden

Ook in Wandre, nabij Luik, steeg de spanning donderdag, nadat een vrachtwagen probeerde door een blokkade te rijden. De chauffeur werd aangehouden, het parket van Luik moet nog beslissen of dat zo blijft.

In Wierde nabij Namen, het derde brandpunt van de protesten van de voorbije week, is de situatie heel wat kalmer. Toch is het voor brandstofleveranciers ook daar momenteel onmogelijk om bij te tanken.

