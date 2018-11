Hevige brand maakt drie huizen in Hasselt onbewoonbaar

Hasselt - In de achterbouw van een woning op de Bevrijdingsstraat in de Banneuxwijk in Hasselt is donderdag kort na 17 uur een hevige brand uitgebroken. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Drie kinderen waren alleen thuis maar raakten tijdig buiten om de hulpdiensten te verwittigen. De vlammen baanden zich intussen een weg naar de huizen links en rechts van de woning waar het vuur uitbrak. Een meisje werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

De materiële schade in het middelste huis is heel groot. De twee aanpalende woningen zijn door rook- en brandschade voorlopig ook onbewoonbaar verklaard. De brandweer van de zone Zuid-West-Limburg verrichtte de bluswerken. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) sloot de straat af zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.

De stad Hasselt ging op zoek naar noodopvang voor de getroffen gezinnen. De buurtbewoners schoten na de felle brand ook meteen in actie. Zij hadden plannen om een inzamelactie te starten om de getroffen bewoners van spullen en dergelijke te voorzien.