Ondanks veiligheidsbezwaren: Gaia krijgt plannen van labo’s voor dierenproeven in handen

Alle grondplannen van de gebouwen waarin de KU Leuven dierenproeven uitvoert. Die wou Gaia in handen krijgen. Maar dat zag de Leuvense universiteit niet zitten, waarop ze naar de Raad van State stapte. Uit schrik voor “inbraken of andere veiligheidsproblemen”, wanneer deze “gedetailleerde documenten” wijdverspreid zouden geraken. De universiteit krijgt nu ongelijk.

“We wensen de manier waarop de Vlaams overheid dierproeven erkent, tegen het licht te houden.” En dus vroeg Gaia – in het kader van openbaarheid van bestuur – die erkenningsdossiers op bij de Vlaamse overheid, die de dossiers ook gaf aan de dierenrechtenorganisatie. “Maar meteen viel ons op dat de grondplannen van de labo’s ontbraken”, zegt Anthony Godfroid, de advocaat van Gaia. “Die maken nochtans deel uit van het erkenningsdossier, zodat de overheid kan controleren in welke omstandigheden de proefdieren worden gehouden.”

Maar op die grondplannen staat ook waar de proefdieren exact verblijven, hoe de gebouwen er vanbinnen uitzien, over welke lokalen het gaat, tot zelfs waar de toegangsdeuren zijn. De KU Leuven probeerde daarom te voorkomen dat die documenten in handen van Gaia zouden vallen, waarbij de universiteit onder meer wees op het belang van de “openbare orde en veiligheid”. Ook de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid – die de erkenningsdossiers rond dierproeven én de bijbehorende grondplannen beheert – was er niet gerust in. “Een eventuele inbraak behoort in dat geval tot de reële mogelijkheden”, waarschuwde ze.

Maar de KU Leuven – die jaarlijks een paar duizend proef­dieren gebruikt, waaronder muizen, konijnen, ratten maar ook honden, katten en resusapen – trekt nu aan het kortste eind. Eerst besliste de Vlaamse Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur al dat Gaia wel degelijk recht heeft op de grondplannen. In een ultieme poging de vrijgave toch nog te verhinderen, stapte de universiteit naar de Raad van State. Daar kreeg ze het deksel op de neus.

“Recht is geschied”, zegt advocaat God­froid. “De paniekaanval van de KU Leuven is ­bovendien overdreven. Gaia is geen organisatie die dieren bevrijdt. Dat heeft geen enkele zin, veel van zulke dieren sterven aan een hartaanval door de schrik van zo’n bevrijdingsactie. Bovendien zijn we niet van plan om die grondplannen – die helemaal niet zo gedetailleerd zijn – aan anderen door te spelen.”

Maar de KU Leuven blijft bij haar standpunt. “Op die documenten staan te veel bijzonderheden over onze gebouwen, die om veiligheidsredenen beter niet wijdverspreid worden.”