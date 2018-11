Maud Kippenbout en Madelief Rosbief liggen onder vuur: “Hopelijk gebruiken leraars dit niet”

“Vlees, van in de wei tot op je bord.” Zo heet een brochure die naar de basisscholen is gestuurd. Met daarin veel weetjes en leukigheden over vlees, en één onderliggende boodschap: vlees is goed voor jou. Afzender is de vleessector, met steun van de Vlaamse overheid. Diezelfde overheid die net aanraadt minder vlees te eten. “Dit is perverse marketing”, klinkt het in het onderwijs.