CLUBNIEUWS. Oulare dicht bij eerste selectie, Odjidja staat opnieuw op het trainingsveld

Vandaag hervat de competitie met de partij tussen Club Brugge en Zulte Waregem. Intussen wordt ook op de andere clubs niet stilgezeten en valt er heel wat clubnieuws te rapen, hier netjes voor u verzameld.

RC GENK - Maehle geraakt waarschijnlijk fit

Joakim Maehle raakt waarschijnlijk klaar voor de match tegen Cercle. De rechtsachter kon gisteren al een deel van de training meepikken. Ondervindt hij geen reactie van die inspanningen, dan staat Maehle tegen Cercle aan de aftrap. (mg)

AA GENT - Vadis staat opnieuw op het trainingsveld

AA Gent kan opnieuw rekenen op Vadis Odjidja. De 29-jarige middenvelder, die op bezoek bij Oostende uitviel met een blessure aan de ligamenten, is weer helemaal fit. Gisteren kon Odjidja voluit gaan op training. Verwacht wordt dat de ex-Rode Duivel ook meteen in aanmerking komt voor een selectie voor het duel van zondag tegen Antwerp. Voor die wedstrijd kan Gent-coach Thorup immers geen beroep doen op Birger Verstraete, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Anderlecht.

STANDARD - Oulare dicht bij eerste selectie

Bij Standard was iedereen gisteren op het appel, behalve Christian Luyindama (vandaag terug van interlands), Luis Pedro Cavanda (schouderblessure) en Razvan Marin, die met last aan de enkel teruggekeerde van interlandverplichtingen met Roemenië. Obbi Oulare is dicht bij zijn eerste wedstrijdselectie van dit seizoen. (bfa)

KV OOSTENDE - Canesin onzeker voor Kortrijk

Canesin trainde apart en is onzeker voor Kortrijk, Tomasevic is out met een liesblessure. Verder is de ziekenboeg al aardig leeggelopen. Enkel Ndenbe (knie) en Jonckheere (enkel) moeten nog verder revalideren, Bjelica werd verwezen naar de B-kern. De Sutter trainde al deels mee met de groep. D’Hondt leidt morgen de partij. Voor de wedstrijd komt Sinterklaas langs in Obi’s Pub. (jve)

KV KORTRIJK - Kagelmacher mist Oostende

Gary Kagelmacher mist de wedstrijd tegen Oostende met een verrekking in de quadriceps. Als alles goed gaat, zal hij vanaf maandag weer voluit meetrainen. Bruzzese is twijfelachtig. Hij heeft last na een val op de schouder. Goed nieuws kwam er wel voor Rougeaux. Na zijn zware knieblessure van vorig jaar kreeg hij het licht op groen om de intensiteit te verhogen. (gco)

ZULTE WAREGEM - Alleen Bjordal nog geblesseerd

Francky Dury kan op iedereen rekenen, behalve Johan Bjordal en Mamadou Sylla. Die eerste revalideert nog verder van een knieblessure. Die tweede zit zijn tweede en laatste schorsingsdag uit nadat Sylla een rode kaart kreeg tegen Standard. Het goede nieuws is dat Hamdi Harbaoui opnieuw inzetbaar is. De Tunesiër was geschorst voor het kelderduel tegen Lokeren, nadat hij twee gele kaarten kreeg op STVV. Normaal gezien zal de centrumspits logischerwijze gewoon weer aan de aftrap staan. (jcs)

CLUB BRUGGE - Ook Rode Neuzen Dag op Jan Breydel

Club draagt vanavond zijn steentje bij voor de Rode Neuzen Dag. Voor de wedstrijd kunnen fans voor vijf euro een Rode Neus kopen uit handen van Sven Ornelis, Stef Wauters of David Dehenauw. Vorige week zakte het team rond het Champions League Magazine af voor een onderonsje met Dennis en Nakamba. Het duo sprak over de ervaring van de Champions League en hun Afrikaanse achtergrond. (jve)

CERCLE BRUGGE - G-ploeg zondag tegen Ajax

Maandag had de algemene vergadering plaats. Filips Dhondt gaf duiding bij de sportieve situatie van Monaco en de situatie van grote baas Rybolovlev, die onlangs werd opgepakt. Cercle heeft van Betis het aandeel in de transfersom van Carvalho ontvangen, maar nog niet van Sporting Lissabon. Zondag om 14.30 uur komt het G-team van Ajax dat van Cercle bekampen. (kv)

AA GENT - Jari De Busser zet zich in voor het goede doel

Woensdagmiddag was Jari De Busser – doelman van AA Gent – een van de eregasten op een sinterklaasfeest dat in Kortrijk georganiseerd werd voor vijftig kansarme kinderen. (ssg)

LOKEREN - Volle ziekenboeg, Tirpan geschorst

Lokeren-trainer Trond Sollied moet dit weekend vier spelers missen door blessures. Filipovic staat enkele weken aan de kant met een breukje aan de rib. Mujangi Bia kampte met een spierletsel aan de dij, maar heeft intussen de looptrainingen hervat. Mpati en Rassoul hervatten volgende week de trainingen. Tirpan pakte tegen Zulte Waregem zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dit weekend geschorst. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Internationals terug, actie voor supporters

Gisteren sloten de laatste internationals weer aan, waardoor Custovic voor het eerst over zijn volledige kern kon beschikken. Din Sula (knie) en Oscar Threlkeld (knie) trainden door blessures niet mee. Elke abonnee mag gratis iemand meenemen naar de Freethiel. De actie is enkel geldig in voorverkoop. Abonnees kunnen hun gratis ticket afhalen op het secretariaat of bestellen via e-mail. (whb)

ANTWERP - Trainingen zijn weer gestart

Antwerp heeft woensdag de trainingen hervat na een lang vrij weekend. De enige spelers die ontbraken, waren Seck en Yatabaré. Sinan Bolat is terug na interlandverplichtingen met Turkije. Hij speelde twee keer negentig minuten tegen Zweden (1-0 verlies) en Oekraïne (0-0). Jens Teunckens speelde in de vriendschappelijke interland van België U21 tegen Roemenië (3-3). (gegy)

STVV - Japanse internationals weer op post

Gisteren trainde STVV niet. De kern bereidt zich vandaag en morgen voor op de topper tegen Anderlecht. Allicht trainen Endo en Tomiyasu vandaag weer mee. Woensdag waren zij nog niet terug in België. Of Duckens Nazon vandaag op het oefenveld zal verschijnen, is nog onduidelijk. Hij had eergisteren een interland met Haïti tegen El Salvador. Nazon, die de tweede helft speelde, verloor met 1-0. (gus)