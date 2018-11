Vrije Veljkovic voor het eerst (hele dag) verhoord

Voor het eerst sinds hij op vrije voeten is, heeft de federale politie gisteren een grondig verhoor afgenomen van de Servische makelaar Dejan Veljkovic (48). Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen.

En vooral: het is de eerste keer sinds zijn advocaat Kris Luyckx wereldkundig maakte dat zijn cliënt een deal heeft gesloten met het gerecht. In ruil voor onthullingen moet hij in principe geen dag meer doorbrengen ­achter tralies.

De hele dag bracht de makelaar door bij de federale politie in Hasselt. Over wie hij belastende verklaringen heeft gedaan, is niet bekend. Als hij niet volledig bekent en niet al zijn contacten blootlegt, vervalt de deal.