Elke week overval op ambtenaar in buurt Maximiliaanpark: “Zie je wel dat het daar gevaarlijk is”

Brussel - De voorbije anderhalve maand zijn al zeven ambtenaren overvallen op de route tussen het Brusselse Noordstation en het splinternieuwe Vlaamse kantorencomplex op de terreinen van Tour & Taxis. Dat ­gebeurde steeds in of rond het Maximiliaanpark. “Maak alstublieft gebruik van de pendelbus”, smeekt de vakbond, die bij de verhuizing naar het nieuwe gebouw had gewaarschuwd voor de veiligheid van de ambtenaren.

Amper anderhalve kilometer is het van het station naar hun werk, en toch dringt de vakbond erop aan dat de ambtenaren de bus nemen tussen het Brusselse Noordstation en het nieuwe Vlaams Administratief Centrum aan Tour & Taxis, het zogenaamde Herman Teirlinck-gebouw.

Want de kortste wandelroute loopt langs het Maximiliaanpark, de verblijfplaats van tientallen tot honderden transmigranten. Sinds begin oktober zijn daar nu al zeven ambtenaren overvallen op weg van en naar het station.

Monique De Ceuster (57) is een van hen. Zij werd dinsdag het slachtoffer van drie dieven uit het park. “Ik was overdag op weg van het Herman Teirlinck-gebouw naar het station toen ik langs achteren werd overvallen”, vertelt De Ceuster. “Ze trokken mijn handtas en rugzak los en duwden me tegen de grond. Het ging allemaal zo snel.” De vrouw zit thuis, omdat ze zich bij haar val verwondde aan de armen.

Ook andere collega’s werden de voorbije twee maanden beroofd van gsm’s of laptops. “We raden iedereen aan zo snel mogelijk aangifte te doen”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie, die de zeven overvallen bevestigt. “We patrouilleren er in burger en uniform, we vroegen de ­federale politie te paard in te zetten. We hopen ook op ­camerabeelden om daders te ontmaskeren. Er is ook nauw overleg tussen de politie en de gebouwen-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.”

Pendelbus

In september nog raadde de Vlaamse overheid alle ambtenaren die in het Herman Teirlinck­gebouw werken expliciet aan ofwel de aanbevolen – langere – wandelroute langs de Simon Bolivarlaan te nemen. Of de pendelbus te gebruiken tussen het station en het kantoor­gebouw. Aanleiding toen was een brutale steekpartij in de omgeving van het Maximi­liaanpark.

De vakbond herhaalt nu die oproep. “Neem voor uw veiligheid deze pendelbus. We hebben strijd geleverd om zo’n busverbinding af te dwingen”, zegt ACOD-vakbondssecretaris Jan Van Wesemael. “Als gevolg van die oproep zijn we toen in het belachelijke ­getrokken, als laffe, bange ambtenaren weggezet. Maar deze voorvallen tonen aan dat we wel ­degelijk gelijk hadden.”

Liever wandelen

Toch wil Monique De Ceuster blijven wandelen, zeker bij goed weer. “Het kan toch niet zijn dat er in ons land no-go­zones zijn.”

Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA) zegt “bezorgd te zijn over het welzijn van onze ambtenaren, want deze voorvallen vind ik zeer onrustwekkend.” Ze roept de stad Brussel op “eindelijk” de veiligheid in ­deze buurt te gaan garanderen, “wat haar verantwoordelijkheid is.”