Slecht nieuws voor de landskampioen: Club begint vanavond met zeven geblesseerden aan drukke tiendaagse

Club Brugge kampt aan de vooravond van een belangrijk drieluik met een blessuregolf vanjewelste. Het bekampt Zulte Waregem, Dortmund en Standard op tien dagen tijd zonder flankaanvallers en met in totaal zeven geblesseerden. Danjuma, Dennis, Diatta, Cools, Vossen en Vlietinck: allen zijn ze out. Denswil trainde wel, maar met pijn. Ook hij zit niet in de kern.

Vooral over Danjuma, die tot zijn blessure in ­oktober nog alles aan flarden speelde, kwam er gisteren nogmaals slecht nieuws. “Zijn enkelblessure is erger dan we aanvankelijk dachten. We zullen hem nog enkele weken moeten missen”, zei trainer Ivan Leko zuchtend. Danjuma zat twee weken geleden weer in de selectie voor Charleroi, maar viel toen toch nog af. Door zijn hervallen is hij nu al een maand out en sindsdien kon Club nog maar één keer winnen in de competitie. De man met uitstekende statistieken – vier goals en drie assists – wordt duidelijk gemist.

Maar ook zijn vervangers staan nog niet dicht bij een terugkeer. Diatta trainde nog niet, terwijl Dennis het deze week grotendeels bij loopoefeningen moest houden. Beiden sukkelen met een hamstringblessure en halen dus zo goed als zeker naast Dortmund ook Standard volgende week niet. Tot overmaat van ramp vielen ook Cools en Vlietinck tijdens de interlandbreak uit. “Dion kampt met pubalgie, Vlietinck zal ook wat tijd nodig hebben”, ging Leko zijn lijstje verder af. “Maar ook voor hen zal het afwachten worden wanneer ze weer kunnen spelen.” Lees: niet op korte termijn. De enige fitte flankspeler is Mata, die vanavond ook start. Belofte Noah Fadiga, zoon van ex-speler Khalilou, zit voor het eerst in de selectie. Hij trainde tijdens de interlandbreak al mee door personeelstekort. Vossen keert zoals bekend niet meer terug voor de winterstop.

En dan is er nog Denswil. De Nederlander viel op Charleroi uit met een scheurtje in het ligament van de enkel, maar trainde gisteren wel mee. Tegen Essevee komt hij niet in actie, maar Dortmund lukt waarschijnlijk wel. “Hij had nog pijn, maar misschien kunnen we hem recupereren. Dat zullen we vanaf zaterdag bekijken”, aldus Leko.

Dichtgeknepen billen

Club, dat al niet te best op dreef was in de eigen competitie met 6 op 18 en al op vier punten volgt van Genk, vat de eindsprint naar Nieuwjaar dus met dichtgeknepen billen aan. “Qua blessures zit het niet mee, maar onze kern is breed genoeg”, counterde Leko. “We hebben er alle vertrouwen in tegen Zulte Waregem.”