Burgemeester controleert of u wel flink uw groentjes eet

Melle - 1.021 inwoners van Melle beantwoordden zopas allerlei vragen over hun gezondheid en levensstijl, in een enquête van het gemeentebestuur. De kans bestaat dat ook u straks wordt gevraagd zo’n “lokale gezondheidsenquête” in te vullen. Want de Vlaamse overheid wil alle steden en gemeenten een gezondheidsrapport over hun bevolking laten maken.

Rookt de Gentenaar meer dan de Kortrijkzaan? Hoe zit het met het BMI van de inwoners van Boom, Lier of Eeklo? En hoeveel procent van de Mechelaars worstelt met psychische problemen? Nu weet niemand dat, maar de komende jaren komt daar verandering in.

De eerste “lokale gezondheidsenquête” vond de voorbije maanden al plaats in Melle bij Gent, als test. Daar zijn 1.021 inwoners ouder dan 15 jaar bevraagd met enquêtes, deels opgestuurd via de post en deels online afgenomen. En vanaf 2019 krijgen alle gemeenten de kans om hun inwoners op de rooster te leggen.

De vragenlijst peilt naar ­zowel fysieke als mentale gezondheid: alcoholgebruik bijvoorbeeld, en de mate waarin iemand beweegt en sport, maar ook zijn of haar levenslust. Het gaat om een selectie uit de vragenlijst van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidsenquête. De resultaten daarvan laten zien hoe (on)gezond de gemiddelde Belg, Vlaming en Waal is, maar dus niet hoe het zit in Ieper of Antwerpen.

Ondergewicht in Melle

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verwacht van gemeenten dat ze de komende jaren meer doen om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Uw burgemeester mag de info uit de enquête dus geen stof laten vergaren, hij moet ermee aan de slag.

“Uit het onderzoek hier in Melle blijkt dat we meer mensen met ondergewicht hebben dan elders in Vlaanderen, vooral bij de 15- tot 24-jarigen”, zegt Frank De Vis, toekomstig schepen van Welzijn. “Bovendien blijkt dat er onvoldoende groenten en fruit wordt gegeten. Daar willen we samen met de scholen iets aan doen.”

De Vlaamse overheid hoopt op korte termijn vijftien extra onderzoeken op te starten. Lokale besturen kiezen zelf of ze in het project stappen. Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een “gezondheidsrapport” te hebben. Dat moet een schat aan informatie opleveren, en ook gezondere Vlamingen.

Wat uw burgemeester wil weten:

Of u rookt en alcohol drinkt

Wat uw BMI is.

Of u met psychische problemen zit

Of u zorgt voor een ziek familielid.

Of u voldoende beweegt.

Of u wel uw tanden poetst enelk jaar naar de tandarts gaat.

Of u vaak pijn heeft.Hoeveel fruit en groenten u eet.

Hoe vaak u frisdrank drinkt.