“Wereldwijd worden 300 miljoen christenen vervolgd”

Wereldwijd zijn er 300 miljoen christenen het slachtoffer van geloofsvervolging. Zij zijn het doelwit van systematische intimidatie, schending van hun mensenrechten, misbruik en fysiek geweld. Dat stelt de hulporganisatie Kerk in Nood in zijn pas verschenen jaarverslag.

In 38 landen is er sprake van ernstige of zelfs extreme schendingen van de godsdienstvrijheid en in 21 landen heeft een openlijke geloofsvervolging plaats, aldus de organisatie, die er op wijst dat de aantasting van de godsdienstvrijheid en de toenemende geloofsvervolging in vele landen hand in hand gaat met het groeiende nationalisme, dat godsdienst als een bedreiging ziet voor de eenheid van het land. Kerk in Nood wijst in dit verband vooral naar India, China, Noord-Korea, Pakistan en Myanmar.

Het rapport laakt de laksheid van sommige westerse landen. “Daar heerst een sfeer van volstrekte onverschilligheid voor de geloofsvervolging”, luidt het.