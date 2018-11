Inhuldiging spoorlijn met vips zet kwaad bloed bij buurtbewoners: “Hebben zij misschien afgezien door de werken?”

Ternat - Een evenement van Infrabel in het kader van de officiële inhuldiging van de vernieuwde spoorlijn 50A zet kwaad bloed bij buurtbewoners van de spoorweg.

Infrabel verwittigde omwonenden van de Bosstraat in Sint-Katherina-Lombeek deze week via een brief dat ze de komende dagen mogelijk overlast kunnen ondervinden door de opbouw van een tent en tribune in het kader van de officiële opening van spoorlijn 50A.

De spoorlijn werd de afgelopen jaren uitgebreid van twee naar vier sporen. Het ging om ingrijpende werken die heel wat overlast met zich meebrachten, niet alleen overdag, maar ook 's nachts.

Dat de buurt niet uitgenodigd is op de inhuldiging, schiet bij velen dan ook in het verkeerde keelgat. “Dat Infrabel het einde van de werken met een officieel evenement nog eens extra onder de aandacht wil brengen, begrijpen we”, klinkt het. “Maar dat dit enkel met hoogwaardigheidsbekleders en bestuurders van de betrokken gemeenten kan gebeuren, is teleurstellend. Niet zij, maar wij hebben de afgelopen jaren heel wat moeten verdragen. Alle omwonenden van de spoorlijn die last hebben gehad, zouden welkom moeten zijn.”

Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, begrijpt het standpunt van de buurtbewoners, maar benadrukt dat het zeker niet om een groot feest gaat.

“Het gaat eigenlijk om een persevenement over het einde van de werken”, zegt Petit. “Het klopt dat naast de media andere gasten, onder wie enkele ministers. zijn uitgenodigd. Het betreft echter een kort evenement, met een drankje, dat volgens het vooropgestelde programma ongeveer anderhalf uur zal duren. De tent en tribune worden de dag zelf nog afgebroken. Buurtbewoners die dat willen, zijn trouwens welkom om ook een kijkje te komen nemen.”