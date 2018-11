De vier versnellingen van Theo Bongonda, de smaakmaker van Zulte Waregem

Hij werd dinsdag 23. Pas 23 eigenlijk, want Théo Bongonda heeft al een hele carrière achter de rug. Van Zulte Waregem naar Celta de Vigo en via Trabzonspor terug naar Essevee. ­Pijlsnel omhoog en snel terug naar af, maar even gehaast om terug te keren naar de top. Én om Rode Duivel te worden, jawel. “Als er veel mensen zijn die zeggen dat ik te goed ben voor ­Zulte Waregem, dan zal dat wel zo zijn, zeker?”