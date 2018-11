Karaktermoord op bestelling: hoe Facebook zelf fake news lanceerde om concurrenten en critici zwart te maken

Facebook staat opnieuw met de billen bloot. Toplui van het bedrijf schakelden een pr-bedrijf in om concurrenten of critici in diskrediet te brengen. Over Apple-baas Tim Cook werd het gerucht de wereld ­ingestuurd dat hij kandidaat was voor de ­presidentsverkiezingen, zodat hij op een zwart blaadje zou komen bij president Trump. Om miljardair en politiek fondsenwerver George Soros zwart te maken, ­werden geen middelen geschuwd, zelf niet antisemitische clichés.