Hoe zit dat nu bij Anderlecht? Verschueren gaat voor de crème de la crème maar Arnesen wil niet komen

Anderlecht krijgt vaak het verwijt dat het transfers deed op Oostende-niveau. Die kritiek wil het bestuur nu definitief in de kiem smoren, want nieuwe baas Michael Verschueren gaat een sportief directeur met een internationale uitstraling aantrekken om hem bij te staan. Daarvoor stelde hij een lijst op met zo’n tien grote namen, maar Frank Arnesen kan hij al schrappen.

Sinds deze krant vorige week uitbracht dat Michael Verschueren de nieuwe sportieve baas wordt op Anderlecht, ontploft zijn mailbox. Aangezien Luc Devroe werd opzijgeschoven, zoekt hij nog een gereputeerde voetbalexpert om straks mee toptransfers af te handelen. Velen voelen zich geroepen, weinigen zijn uitverkoren.

In samenspraak met voorzitter Marc Coucke werd een lijst opgesteld met een tiental kandidaten die beantwoorden aan het gewenste profiel: een grote naam die de deuren van de grootste clubs kan openen en niet alleen die van pakweg Zulte Waregem of Sint-Truiden. Liefst niet te oud. Een Anderlecht-verleden is absoluut geen must.

De ontdekker van Ronaldo

Omdat Verschueren in alle discretie contacten wil leggen, moest die lijst geheim blijven, maar de naam van Frank Arnesen (62) werd al vlug geopperd. De Deense ex-speler was in de jaren ‘80 succesvol bij Anderlecht en werkte de laatste jaren als sportief directeur al bij PSV, Tottenham, Chelsea, Hamburg, Metalist Kharkiv, PAOK en opnieuw PSV. In het verleden ontdekte hij voor de Eindhovense club zelfs toppers als Romario en Ronaldo.

Al snel bleek echter dat Arnesen niet de topkandidaat was voor RSCA. Ook al omdat de Deen en PSV elkaar gewoon trouw willen blijven. De Eindhovenaren liet ons meteen weten dat Anderlecht niet moest dromen en dat werd ons even later bevestigd door Frank Arnesen zelf via een whatsappje: “Ik blijf bij PSV en meer commentaar wens ik niet te geven. Groeten, Frank.”

Michael Verschueren was al langer op de hoogte dat Arnesen niet zou toehappen en speurde al verder naar andere grote namen. Paars-wit communiceerde ook: “Er zijn internationale contacten, maar er lopen geen onderhandelingen met Frank Arnesen om de sportieve structuur te versterken.” Binnen de club vragen verschillende mensen zich wel af hoe Luc Devroe zich nu voelt bij deze situatie.

Superteammanager Zetterberg

Devroe vertoeft nog altijd op vakantie in Senegal en onthoudt zich van commentaar, maar enkele weken geleden besefte ook hij dat er iets moest veranderen. Toen Anderlecht-icoon Pär Zetterberg (48) op bezoek was, sprak de Zweed niet alleen met Coucke. Het was Devroe zijn idee om Zetterberg een job voor te stellen als een soort van superteammanager. Devroe krijgt weleens het verwijt dat hij te weinig aanvoelt wat er in de kleedkamer leeft. Zetterberg zou dan samen met Tom Colpaert – nu ook al teammanager en een oude vriend van Zetterberg van bij de RSCA-jeugd – fungeren als link tussen de spelers/trainers en het bestuur.

De komst van Zetterberg lijkt dan ook verbonden aan het al dan niet aanblijven van Luc Devroe na zijn degradatie en dat is nog niet zeker. Pär Zetterberg wilde gisteren dan ook geen commentaar geven.