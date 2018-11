Het grote voorbeeld van Romelu Lukaku stopt op 40-jarige leeftijd met voetballen

Didier Drogba stopt op 40-jarige leeftijd met voetballen bij de Amerikaanse tweedeklasser Phoenix ­Rising FC, waarvan hij eigenaar is. De Ivoriaanse goalgetter inspireerde bij Chelsea met 157 goals in 341 matchen Romelu Lukaku en leverde in 2012 het bewijs dat God bestaat. “Ik kijk nog elke match van Chelsea. Als mijn vrouw dan seks wil, zeg ik: ‘Sorry, Chelsea speelt’.” Een portret in vijf markante etappes.