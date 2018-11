Miljoenenclaim tegen Beaulieu-tapijtenfamilie in VS

Mieke De Clerck, haar ex-man Carl Bouckaert, hun kinderen en een reeks ex-managers en ex-bestuurders van Beaulieu of America worden voor de rechtbank gedaagd door de curator van de failliete tapijtreus. Hij eist de terugbetaling van de honderden miljoenen dollars die de familie Bouckaert en de andere betrokkenen volgens hem “op frauduleuze manier” uit Beaulieu of America hebben gehaald, zowel via hun vennootschappen als via vergoedingen en dividenden. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Beaulieu of America vroeg in juli vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat mondde uit in de verkoop van het gros van de activa aan de Amerikaanse tapijtenkoning Bob Shaw. Maar daarmee was de kous niet af. Want volgens de curator is er jarenlang geld weggesluisd uit het bedrijf en heeft dat “aanzienlijk bijgedragen” tot het faillissement. Hij diende een klacht in bij een rechtbank in de staat Georgia, de vroegere thuisbasis van Beaulieu of America. Er is sprake van een bedrag van in totaal bijna 400 miljoen dollar.

Carl Bouckaert noemt de aantijgingen “totaal onjuist”. Ze maken deel uit van een “typisch Amerikaans juridisch spel, waarbij een curator via advocaten zo veel mogelijk uit de brand tracht te redden”, zegt hij.