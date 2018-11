Nog maximaal 60 asielaanvragen per dag

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert sinds donderdag maximaal 60 asielzoekers per dag. Door de verhoogde instroom staan de plaatsen in opvangcentra onder druk, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Exact 2.750 migranten klopten in november aan voor asiel. Dat is 54 procent meer dan in november vorig jaar. Sinds juli blijft het aantal aanvragen stijgen. Volgens Theo Francken (N-VA) zijn we “in crisismodus” en hij kondigde aan dat hij maatregelen zou nemen. De staatssecretaris beperkt de registratie van asielaanvragen tot 50 à 60 per dag. “We geven voorrang aan de meest kwetsbaren”, zegt hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen, zwangere vrouwen en zieken.

De afgelopen weken schommelde het aantal registraties tussen de 100 en 110 per dag. Ook in februari 2016, in de nasleep van de vluchtelingencrisis, stelde Francken al een limiet in van 60 aanvragen per dag.