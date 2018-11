Spookrijdende Belg veroorzaakt dodelijk ongeval op Nederlandse snelweg

Op de Nederlandse snelweg A2 bij Maarheeze (Noord-Brabant) is donderdagavond een spookrijder frontaal op een andere auto gebotst. De bestuurder van die wagen is overleden. De spookrijder is ernstig gewond naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie meldt dat het om een man uit België gaat. Dat meldt De Telegraaf.

De overleden bestuurder komt uit Nederlands Limburg. Zijn vriendin raakte door de aanrijding lichtgewond.

Belgische spookrijder zwaargewond

De Belgische spookrijder werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hte is voorlopig niet duidelijk hoe het kwam dat de bestuurder tegen het verkeer in reed.

De Belg werd vlak voor het ongeval gezien bij Weert. Daar reed hij richting Eindhoven tegen het verkeer in.

Direct na het ongeval, dat plaatsvond rond 21.00 uur, werd de snelweg (Eindhoven-Maastricht) afgesloten tussen de afrit Valkenswaard en Maarheeze.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE