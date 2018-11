Treinverkeer Brussel-Leuven onderbroken door persoonsongeval

Brussel / Leuven -

Door een persoonsongeval vrijdagochtend kunnen er geen treinen rijden tussen Leuven en Brussel, of van Leuven naar de nationale luchthaven. De hinder die het spoorongeval tussen Kortenberg en Erps-Kwerps veroorzaakt is groot, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken vrijdag om 8.30 uur. “De vertragingen lopen op tot een half uur, of zelfs drie kwartier”.