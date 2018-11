Verbod op korting op dieren: “Het zijn geen wegwerpproducten die je tegen dumpingprijzen aanbiedt”

Brussel - Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaat kortingen op levende dieren verbieden. In de loop van volgend jaar moet het verbod van kracht worden, meldt hij vrijdag. “Dieren zijn geen wegwerpproducten die je tegen dumpingprijzen aanbiedt”, zegt minister Weyts vrijdag. “We maken komaf met de ‘Black Friday’ en andere superkortingen op dieren.”

Volgens Weyts duiken er in de aanloop naar de shoppinghoogdag reclames op van spectaculaire kortingen op levende dieren. Hij verwijst daarbij naar een hondenfokker uit Kasterlee die een ‘black weekend’ aanbiedt, en waarover commotie was ontstaan.

Daarom zal het in Vlaanderen verboden worden om kortingen, in welke vorm dan ook, aan te bieden bij het verhandelen van een dier. Dieren worden nu door de consumentenwet behandeld zoals levenloze objecten en daar moet voor de minister een einde aan komen. “Je neemt een dier in huis omdat je er goed voor wil zorgen, niet omdat het een onweerstaanbaar koopje is. Die eenmalige superkortingen zorgen voor impulsaankopen”, aldus Weyts. “Dieren die aangeschaft worden op Black Friday, belanden dikwijls nog voor Kerst in een asiel - of erger.”

De wettelijke basis voor het verbod is reeds voorgelegd aan de Vlaamse regering en afgetoetst bij de Raad van State. Weyts wil het verbod doorvoeren voor de zomersolden van 2019.