Ongezien in Europa: stadion puilt uit voor laatste training, maar het meest geladen duel van het weekend heeft ook zwart randje

Quizvraagje: wat is dé voetbaltopper van dit weekend die morgen/zaterdag wordt gespeeld? Atlético Madrid-Barcelona in Spanje? Of Tottenham-Chelsea in Engeland? Vergeet het: de meest geladen wedstrijd wordt in het Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti gespeeld, beter bekend als El Monumental. Niet overtuigd? Beelden van de laatste open training voor de superspeciale “Superclásico” in Argentinië zullen de laatste twijfelaars overstag doen gaan. Want ongezien en ondenkbaar in Europa. Maar helaas ook met een zwart randje.

Zaterdag om 21u nemen Boca Juniors en River Plate het in Buenos Aires tegen elkaar op voor de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores, de Latijns-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. Voor het eerst in de geschiedenis staan twee Argentijnse teams in de finale, en dan nog de twee meest populaire clubs van het land. De derby tussen de twee grootste clubs uit Buenos Aires wordt niet voor niets de “Superclásico” genoemd.

De heenwedstrijd in La Bombonera, de thuishaven van Boca Juniors, eindigde op 2-2 en morgen/zaterdag valt de beslissing in het legendarische stadion van River Plate: “El Monumental”. Aangezien de emoties in het Zuid-Amerikaans voetbal wel vaker hoog oplaaien, is het niet verbazingwekkend dat de wedstrijd er enorm leeft.

50.000 fans voor training

De laatste (open) training van Boca Juniors in het eigen stadion bracht een uitzinnige massa op de been die hun favoriete ploeg de laatste aanmoedigingen wilde geven. “La Bombonera” puilde uit en de clubleiding had zo’n stormloop niet verwacht. Eén fan slaagde er zelfs in om het veld te bestormen om de absolute sterspeler Carlos Tevez (ex-Manchester City, Manchester United, Juventus,...) het belang van de wedstrijd te benadrukken.

Het ging ‘slechts’ om een training, maar het stadion van Boca Juniors bleek te klein om alle toeschouwers te kunnen huisvesten. De Argentijnse topclub werd zelfs gedwongen de poorten van La Bombonera te sluiten omdat de toeloop te groot was. Duizenden fans bleven teleurgesteld buiten staan. “Het spijt ons”, schreef Boca Juniors op Twitter. “We zijn met miljoenen, helaas kan niet iedereen naar binnen.”

Zij die wél binnen geraakten, zorgden voor een betoverende sfeer:

Boca Juniors fans at a training session. A training session. There’s such a thing as liking football too much. pic.twitter.com/9bptuD20qq — Rory Smith (@RorySmith) 22 november 2018

Extreem gewelddadig verleden zorgt voor zwart randje

Het was dan ook de laatste kans voor de Boca-supporters om hun ploeg aan te moedigen want sinds 2013 worden geen bezoekende fans meer toegelaten in de Argentijnse stadions. De directe aanleiding was het geweld bij de Superclasico van dat jaar toen 150 kogels werd afgevuurd op een groep hooligans van ‘La Doce’, de harde kern van Boca. Twee jongens stierven.

Een ander hallucinant verhaal komt uit de Superclasico van 2015: Boca-fans hadden toen gaatjes geboord in de spelerstunnel en spoten zo pepperspray op vier River-spelers, die na de rust het veld opliepen. Zij moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis en de wedstrijd werd gestaakt, de spelers van Riverplate werden bekogeld toen ze in volle paniek het veld afrenden...

Positieve campagne

De vrees voor chaos en rellen zit er door dat extreem gewelddadig verleden dan ook goed in. De voorbije weken werd dan ook een heuse campagne opgestart om voetbalgeweld op voorhand te veroordelen.

Het beeld van een 6-jarige River-fan die al zijn speelgoed verkoopt om een ticketje te kunnen bemachtigen werd dan ook breed uitgesmeerd in de media. “Bedankt Renzo om ons als eraan te doen herinneren dat, wat het resultaat ook is, River onze passie is”, reageerde clublegende Enzo Francescoli.