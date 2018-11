Standard ontslaat boekhouder na onthullingen in Football Leaks over Luciano D’Onofrio

Naar aanleiding van recente onthullingen in Football Leaks en de rol van Luciano D’Onofrio daarin, heeft Standard zijn boekhouder Philippe Gillis, die sinds 1998 werkzaam was in Luik, met onmiddellijke ingang ontslagen.

De krant La Meuse onthulde dat Luciano D’Onofro zich met twee miljoen euro verrijkt zou hebben bij de transfer van Eliaquim Mangala naar Manchester City in 2014. D’Onofrio, de huidige sterke man van Antwerp, zou zich in het verleden bij diverse transfers al verrijkt hebben via stromannen en offshorebedrijven.

Naar aanleiding van die onthullingen ontsloeg Standard-voorzitter Bruno Venanzi boekhouder Philippe Gillis op staande voet “wegens ernstig wangedrag en belangenconflicten”.

De dochterondernemingen van het bedrijf Podium van D’Onofrio bleken immers hun hoofdkwartier te hebben bij de accountant van de club. Gillis erkent ook dat hij de boekhouder was van alle Belgische bedrijven van Lucien D’Onofrio.

De werkregels van Standard verbieden echter alle nevenactiviteiten, tenzij het de goedkeuring van de voorzitter heeft. Gillis had Venanzi echter nooit ingelicht over zijn nevenactiviteiten, al had hij ook nooit zijn nauwe contacten met de familie D’Onofrio verborgen gehouden.