‘Technische medewerkers zijn meest geloofwaardige verkopers’

Een technische medewerker die vanuit zijn expertise een product aanraadt, zal bij een potentiële klant veel geloofwaardiger overkomen dan een goed getrainde verkoper. “En dus stoppen we beter met te investeren in opleidingen voor verkopers. Met een eenvoudig schouderklopje voor de technische vakman zullen de verkoopresultaten veel beter zijn”, zegt Koen De Moortel, een Limburgse expert die rond deze filosofie het bedrijf Upstream heeft opgestart.

Koen De Moortel heeft meer dan 10 jaar ervaring in de verkoop, wat heeft geleid tot een merkwaardige vaststelling. “Of je makkelijk iets verkocht krijgt, hangt af van de geloofwaardigheid en het vertrouwen dat je uitstraalt”, zegt hij.

“En daar scoort een technische medewerker erg goed op. Stel dat je in een autogarage bent, dan ga je direct de argumenten van de chef-atelier geloven als hij zegt dat een onderdeel moet vervangen worden. Kom je daarentegen tegenover een verkoper te staan, dan heb je de natuurlijke reflex om je argwanend op te stellen en te speuren naar de addertjes onder het gras. Dan ga je je opstellen als aankoper, die een goede deal uit de brand wil slepen. De kans om overtuigd te worden, is veel kleiner.”

Zelfde doel

Hoe komt het dat een technische medewerker meer authenticiteit, integriteit, loyaliteit en andere vormen van geloofwaardigheid uitstraalt? “Inhoudelijk is de technische medewerker gefocust op het product en op het goed functioneren ervan”, weet Koen De Moortel.

“De relatie met de klant is hier ondergeschikt aan, want als het product goed presteert, volgt de positieve perceptie van de klant vanzelf. Daarom zijn medewerkers die in een afdeling voor service-na-verkoop hebben gewerkt, erg doeltreffend in commerciële gesprekken. Ze begrijpen de situatie van de klant door en door. Ze zullen helpen wanneer het nodig is en preventief advies geven. Hierdoor ziet de klant heel snel dat het doel van de medewerker perfect overeenstemt met dat van hemzelf, met name het vermijden van problemen en dus niet de kassa doen rinkelen. Want problemen voor de klant betekenen vaak extra werk voor die medewerker.”

Sociale harmonie

Het is bovendien de typische communicatiestijl van een technische medewerker die bijdraagt bij tot zijn commerciële slagkracht, vindt Koen De Moortel.

“Technici hebben vaak veel minder sociale bewijsdrang, ze zijn zelfzeker in hun materie en hebben daardoor veel minder de neiging om op korte termijn te willen scoren”, zegt hij. “Door deze rustige en technische stijl stemt hij zich automatisch af op wat een typische, Vlaamse klant verwacht. Er is het gevoel van ‘op dezelfde golflengte’ te zitten. Die sociale harmonie werkt in onze cultuur veel beter dan de snelle, soms opdringerige en beredeneerde communicatiestijl van typische verkopers.”

Diepgeworteld

Vanuit die redenering vindt Koen De Moortel het verwonderlijk dat bedrijven nog altijd veel investeren in klassieke verkoopsopleidingen, waarbij medewerkers commerciëler moeten leren denken, en waarbij ze overtuigender moeten leren communiceren.

“Indien dergelijke trainingen al een gedragsverandering teweegbrengen, wordt de kloof tussen medewerker en klant net groter, want de klant vraagt niet om overtuigd te worden. Bovendien is een communicatieve stijl diepgeworteld in een individuele persoonlijkheid, en is de kans klein dat een korte training een duurzame gedragsverandering bij de medewerker zal veroorzaken.”

