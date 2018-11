“Ik heb Amerika zoveel sterker gemaakt”: op Thanksgiving is Trump dankbaar voor … zichzelf

Donald Trump is erg blij om het grote verschil dat hijzelf betekend heeft in en voor Amerika. Dat - weinig verrassende - antwoord gaf de president op de vraag waarvoor hij dankbaar is op Thanksgiving, een nationale feestdag in het land.

Op 22 november vieren de Amerikanen Thanksgiving, een feestdag waarop iedereen extra dankbaar is voor alles om zich heen en vaak erg grote afstanden aflegt om de dag met familie te kunnen doorbrengen.

Donald Trump en first lady Melania vieren Thanksgiving samen. Foto: REUTERS

Op de vraag waar Donald Trump dankbaar voor is, wendt de president zich tot een van zijn favoriete onderwerpen: zichzelf. “Ik ben dankbaar voor mijn geweldige familie”, klinkt het. Waarna hij al snel tot de orde van de dag komt: “En omdat ik zulke enorme inspanningen heb gedaan voor dit land. Amerika is zoveel sterker nu dan wanneer ik begon als president, je kan het niet geloven.”

“Amper te geloven”

Volgens Trump wordt dat ook beaamd door andere wereldleiders. “Je kan het zelf ook wel zien”, ging de president verder. “Maar het land is echt zoveel sterker dat mensen het amper kunnen geloven. Als ik andere wereldleiders zie, zeggen ze het ook: ‘we kunnen het verschil in kracht tussen het Amerika van twee jaar geleden en dat van vandaag amper geloven’. We hebben heel wat vooruitgang geboekt. Bedankt allemaal.”

(lees verder onder de video)

Ook het leger kreeg nog een dankwoord voor de goede prestaties. Of toch ongeveer, want de strijdkrachten doen het vooral geweldig sinds Trump de leiding heeft. “Ik hoop dat jullie troost putten uit de wetenschap dat alle Amerikaanse families die jullie zo na aan het hart liggen het erg goed hebben,” klonk het. “Onze natie doet het economisch erg goed, beter dan wie dan ook ter wereld. En niemand heeft meer gedaan voor het leger dan ik.”

Trumps speech kwam er vanuit Mar-a-Lago, zijn exclusieve privéclub met meer dan honderd gastenkamers en een spa. De president herhaalde ook enkele politieke standpunten, zo ging het onder meer over de Zuid-Amerikaanse migranten karavaan aan de Mexicaanse grens. “Als we op het punt belanden dat we de controle verliezen of dat er mensen gewond geraken, zijn we verplicht de toegang tot het land te sluiten.”

De president zei ook dat hij erg tevreden is van zijn kabinetsmedewerkers, maar dat er wel plaatsen vrijkomen en hij dus nieuwe kandidaten zal spreken. “Ik ben erg blij met mijn kabinet en de mensen die voor mij en voor Amerika werken ... Het zijn absolute sterren”, klonk het. “Maar er is altijd verandering nodig.”

Black Friday

De vrijdag na Thanksgiving, wanneer heel wat Amerikanen vrijaf hebben, is traditiegetrouw een dag om aan het winkelen te gaan en de eerste kerstinkopen te doen. Ook in ons land wint die zogenaamde Black Friday aan populariteit, vooral in webshops gelden hoge kortingen.

