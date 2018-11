Jonge Antwerpenaars die Nederlandse vriendinnen urenlang verkrachtten in hotelkamer, veroordeeld tot vijf jaar cel

Antwerpen - Vier Antwerpenaars van Afrikaanse afkomst die twee jonge Nederlandse toeristen urenlang verkrachtten, zijn vrijdag veroordeeld tot straffen van vijf jaar cel, waarvan een deel met uitstel. Ook moeten zij aan beide slachtoffers ongeveer 12.000 euro schadevergoeding betalen.

De slachtoffers van 20 en 21 jaar, brachten in het voorjaar een weekendje in Antwerpen door. Ze waren in de nacht van 16 op 17 maart naar nachtclub Roxy geweest. Mohamed S. (23) en Lamine N. (20) leerden de vrouwen daar kennen en gaven hen een lift terug naar hun hotel. Daar liep de situatie gruwelijk uit de hand.

S. nam één van de Nederlandse twintigers onder dwang mee naar de douche. Daar verkrachtte hij haar. Ondertussen vergreep N. zich aan het andere slachtoffer. De jonge vrouw probeerde de dader te ontmoedigen door te zeggen dat ze lesbisch was, maar dat mocht niet baten. Ook zij werd verkracht. Toen de twee klaar waren, wisselden ze van plaats. Van beide mannen werden DNA-sporen bij de slachtoffers teruggevonden.

In de loop van de nacht werden ook Tijani D. (19) en Eliel B. (20) in de hotelkamer binnengelaten. Ook zij gingen hun gang met de vriendinnen. Van D. werden DNA-sporen teruggevonden bij één van de slachtoffers. Van B. werden geen DNA-sporen aangetroffen op de toeristen. Volgens zijn vrienden zou B. de jonge dames enkel met zijn handen bepoteld hebben.

“Nachtmerrie die waarheid is geworden”

“Het was een waas”, zo vertelde één van de slachtoffers over de nacht. “We konden ons niet verzetten. We konden helemaal niets. We hebben elkaar vaag gehoord. Het is een nachtmerrie die waarheid is geworden.”

Volgens de jonge vrouw was het hotel niet goed beveiligd. “Er waren geen camera’s, geen codes om binnen te komen. De receptioniste heeft ons verteld dat de nachtwaker helemaal geen mensen heeft buitengezet.”

Straffen

Het openbaar ministerie had voor ieder van de beklaagden zeven jaar cel geëist. Zij hadden de vrijspraak gevraagd. De rechtbank vond het bewezen dat ze de vrouwen verkracht hadden, maar voor de verzwarende omstandigheid dat ze elkaar geholpen hadden om de feiten te plegen, werden ze vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelde hen alle vier tot vijf jaar cel. Voor Mohamed S. is daarvan drie jaar effectief, voor de drie anderen bedraagt het effectief gedeelte 45 maanden. De rest van de celstraf werd met uitstel opgelegd. Het openbaar ministerie vorderde voor de vier beklaagden de onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging daar niet op in.

De beklaagden moeten de twee slachtoffers respectievelijk 11.823 euro en 12.198 euro schadevergoeding betalen.