Liverpool en Chelsea anticiperen op transferperiode en verlengen contracten van sterkhouders

Liverpool en Chelsea anticiperen op de komende transferperiode: de twee topclubs verlengden elk het contract van één van hun sterkhouders die gegeerd zijn op de transfermarkt.

Mané langer bij The Reds

Sadio Mané heeft zijn lot langer aan Liverpool verbonden. De 26-jarige Senegalese international had nog een verbintenis tot 2021. De Reds bevestigen op hun website dat hij een “nieuw en langdurig contract” ondertekende. Volgens Engelse media gaat het om een verlenging met twee jaar.

Sané speelt sinds 2016 voor Liverpool, dat hem voor zo’n 40 miljoen euro wegkocht bij Southampton. Sindsdien maakte hij in 89 wedstrijden 40 doelpunten voor de ploeg van Jurgen Klopp, waar Sané voorin een dodelijk trio vormt met Mohamed Salah en Roberto Firmino. Die twee tekenden de voorbije maanden ook bij. Samen leidden ze Liverpool vorig seizoen naar de finale van de Champions League. Daarin scoorde Mané voor zijn team tegen Real Madrid (1-3).

“Ik ken geen enkele club in de wereld die een speler als Sadio niet zou willen”, zegt Klopp. “Dus het feit dat hij bij ons wil blijven, zegt iets over de positie die wij momenteel innemen. Hij is zo’n belangrijke speler voor onze ploeg. Hij straalt vreugde uit en dat vertaalt zich in zijn prestaties op het veld en zijn impact ernaast. Mijn enige puntje van kritiek is misschien dat Sadio soms de enige is die niet ziet hoe goed hij wel is. Maar als aanvallende speler beschikt hij over het volledige pakket.”

Kanté langer bij The Blues

De Franse international N’Golo Kanté (27) heeft dan weer een nieuw contract ondertekend bij Chelsea. Hij ligt nu vast tot 2023.

Kanté speelt sinds de zomer van 2016 voor Chelsea, dat hem voor zo’n 36 miljoen euro weghaalde bij toenmalig kampioen Leicester City. In zijn eerste seizoen bij de Blues pakte de controlerende middenvelder ook met de Londenaars de titel in de Premier League. Zijn sterke prestaties leverden hem de prijs van Speler van het Jaar op in Engeland.

Op het WK in Rusland was de ploegmaat van Eden Hazard basisspeler bij Frankrijk, waarmee hij wereldkampioen werd.

“Ik ben blij dat ik mijn contract bij Chelsea kan verlengen”, zegt Kanté. “Het zijn twee mooie jaren geweest en ik hoop dat er nog meer volgen. Sinds mijn komst (naar Chelsea) ben ik een completere speler geworden, heb ik mezelf uitgedaagd en prijzen gewonnen die ik niet voor mogelijk achtte. Ik hou van de stad, de club en ben blij langer te kunnen blijven.”