Leeuw koning van de dieren? Dat is buiten deze kleine maar agressieve honingdassen gerekend

Geloof het of niet, maar ook leeuwen hebben soms moeite om een dier de baas te kunnen. In dit geval waren hun vijanden zelfs een pak kleiner dan de roofdieren zelf. Twee honingdassen in een Zuid-Afrikaans natuurreservaat reageerden zodanig agressief tegenover de leeuwen, waardoor ze op geen enkel momenten aanstalten maakten om hen aan te vallen. Tot grote verbazing bij de mensen die het tafereel zagen gebeuren.