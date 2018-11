Gent geteisterd door “superkolonie” van plaagmier: “Insect nog wegkrijgen is onmogelijk”

Gent - Gent wordt geteisterd door een mierenplaag. De zogeheten plaagmieren (what’s in a name) leven al zeker 40 jaar in de stad en hebben ondertussen een gigantische ondergrondse kolonie gegraven. En het einde is nog niet in zicht: “De plaagmier nog wegkrijgen uit Gent is vrijwel onmogelijk. Integendeel, de kolonie zal gewoon elk jaar blijven uitbreiden.”

De uitheemse plaagmier – het dier komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit Turkije – woont al zeker sinds de jaren 70 in Gent. De insecten lijken zich er bijzonder goed te voelen. De kolonie is in al die jaren enorm gegroeid, tot een oppervlakte van zo’n 19 hectare (een slordige 38 voetbalvelden), en bevindt zich onder meer onder het Citadelpark.

“Binnen afzienbare tijd zal Gent helemaal ondergraven zijn door één grote superkolonie van plaagmieren”, zegt bioloog Dries Bonte van de UGent aan VRT NWS. Ze leven ondergronds. Maar als je ze wil zien in Gent, kijk dan eens naar de kleine hoopjes tussen de stoeptegels. En zeggen dat het allemaal begon met ingevoerde potgrond in het Gentse Floraliënpaleis.”

Duizenden koninginnen

“Het gaat in Gent om een superkolonie, wat wil zeggen dat er heel veel koninginnen aanwezig zijn. Vermoedelijk gaat het om een paar duizend. Daarrond bewegen zich de ontelbare werksters”, legt entomoloog Wouter Dekoninck van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen nog uit.

“Een kolonie moet je zien als een netwerk van met elkaar verbonden nesten. Ze kunnen enorme aantallen per vierkante meter tellen. Plaagmieren zijn nauw verwant aan de gewone werkmier, die we allemaal kennen. Maar ze komen in veel grotere kolonies voor en kunnen daardoor veel meer in beweging zetten.”

Niet te bestrijden

Dekoninck benadrukt dat er geen reden is tot paniek, al brengen de plaagmieren de nodige nadelen met zich mee: “In de zomer kunnen ze overlast veroorzaken. Door hun graafactiviteiten kunnen ze voetpaden en parken ondergraven. Ze kunnen enorm veel grond verzetten. Straatstenen komen los te zitten en dat vraagt onderhoud. Waar ze in te grote getale voorkomen, worden ze vervelend voor mensen.”

Daar komt bij dat het bestrijden van de plaagmier een kansloze onderneming is, zegt de entomoloog nog. “De plaagmier nog wegkrijgen uit Gent is vrijwel onmogelijk. Integendeel, de kolonie zal gewoon elk jaar blijven uitbreiden. Je moet het zien als een ondergronds grondgebied dat voortdurend vergroot. De plaagmier kan zich enkel langs de grond voortplanten. Ze kan niet uitvliegen in een bruidsvlucht en ergens anders een kolonie stichten. Het betekent wel dat de soort beter controleerbaar is. Maar uitroeien lijkt uitgesloten.”